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Главная Новости Общество медицина Американская компания назвала цену своей вакцины от COVID-19
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Американская компания назвала цену своей вакцины от COVID-19

Компания не намерена получить максимальную прибыль от продажи вакцины

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Вакцина от COVID-19,  которую разработала американская компания Moderna, успешно прошла все испытания и будет поставляться в Европу. Представители компании назвали свою "справедливую" цену за препарат.

Американская компания назвала цену своей вакцины от COVID-19

фото: Shutterstock

Глава компании Стефан Бансель отметил, что стоимость одной дозы вакцины от коронавируса составит 25-37 долларов (700-1050 гривен) в зависимости от объема закупки. По его мнению, эта цена справедливая, если учитывать то, сколько стоит лечение пациента, переносящего коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Бансель подчеркнул, что Moderna Inc. не заинтересована в максимальной прибыли от продажи лекарственного препарата.

Известно, что до конца текущего года американская компания планирует выпустить 20 млн доз своей вакцины, но в европейские страны будет поставлена только часть. Глава фирмы отметил, что сейчас идет этап договоренностей, который решится спустя несколько дней.  

К слову, вакцина Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в борьбе с коронавирусом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что турецкая вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру.


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Источник: https://www.welt.de/wirtschaft/article220702282/Moderna-Vertrag-mit-EU-steht-kurz-bevor.html?cid=onsite.onsitesearch
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