Американская компания назвала цену своей вакцины от COVID-19

Вакцина от COVID-19, которую разработала американская компания Moderna, успешно прошла все испытания и будет поставляться в Европу. Представители компании назвали свою "справедливую" цену за препарат.

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Глава компании Стефан Бансель отметил, что стоимость одной дозы вакцины от коронавируса составит 25-37 долларов (700-1050 гривен) в зависимости от объема закупки. По его мнению, эта цена справедливая, если учитывать то, сколько стоит лечение пациента, переносящего коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Бансель подчеркнул, что Moderna Inc. не заинтересована в максимальной прибыли от продажи лекарственного препарата.

Известно, что до конца текущего года американская компания планирует выпустить 20 млн доз своей вакцины, но в европейские страны будет поставлена только часть. Глава фирмы отметил, что сейчас идет этап договоренностей, который решится спустя несколько дней.

К слову, вакцина Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в борьбе с коронавирусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что турецкая вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру.

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