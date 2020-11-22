Американская компания назвала цену своей вакцины от COVID-19

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Светлана Шкурупий
Вакцина от COVID-19, которую разработала американская компания Moderna, успешно прошла все испытания и будет поставляться в Европу. Представители компании назвали свою "справедливую" цену за препарат.
фото: Shutterstock
Глава
компании Стефан Бансель отметил, что стоимость одной дозы вакцины от коронавируса составит 25-37 долларов (700-1050 гривен) в зависимости от объема закупки. По
его мнению, эта цена справедливая, если учитывать то, сколько стоит лечение
пациента, переносящего коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.
Бансель
подчеркнул, что Moderna Inc. не заинтересована в максимальной прибыли от
продажи лекарственного препарата.
Известно,
что до конца текущего года американская компания планирует выпустить 20 млн доз
своей вакцины, но в европейские страны будет поставлена только часть. Глава фирмы
отметил, что сейчас идет этап договоренностей, который решится спустя несколько
дней.
К
слову, вакцина Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в борьбе с
коронавирусом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что турецкая вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру.
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