Коронавирус в Украине: когда прогнозируют четвертую волну

В Украине третья волна коронавирусной болезни пошла на спад, но пора готовиться к следующей, которая ожидается осенью 2021 года. Об этом говорится в сообщении председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Так, в странах Европы, как и в Украине, меньше новых случаев заболевания. В Польше показатель новых больных упал с 23 до 7000, в Чехии — 13 марта до 830, Италии — с 23 до 8800 в месяц. Некоторые государства начинают ослаблять карантин.

В Украине также фиксируют положительную динамику, но ряд регионов еще находятся в опасности. В частности речь идет о Харьковской, Сумской, Николаевской области. Там слишком высокий уровень занятости коек в реанимации.

"Еще не закончилась третья волна коронавируса, а нам нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью. Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса ", — говорится в сообщении.

Как известно, в Индии обнаружили так называемый двойной штамм коронавируса . По словам Радуцкого, исследования этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британский" и "южно-африканский". Как сообщал глава Минздрава Максим Степанов, Украина преодолела пик заболеваемости третьей волны коронавируса. Степанов прогнозирует снижение новых случаев заболевания среди украинский, но расслабляться, по его словам, рано.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Минздрав готовится к новой вспышке коронавируса в Украине. Ведь череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продлятся до 10 мая, сопровождаются мобильностью населения.

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