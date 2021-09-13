Комаровский озвучил главные признаки плохого иммунитета

Когда дети часто болеют ОРВИ, родителей изрядно интересует состояние их иммунитета. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить состояние иммунитета и успокоил родителей, если ребенок болеет 6-12 раз в год ОРВИ — это нормально. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Украина", запись выпуска доступна на официальном YouTube-канале специалиста.

Комаровский. Фото скриншот с видео

По словам педиатра, в большинстве случаев, чтобы определить состояние иммунитета, достаточно обычного клинического анализа крови. На самом деле иммунитет у всех разный, однако существует одна проблема, когда человек никогда не может выздороветь — всегда что-то беспокоит и постоянно случаются осложнения, с этим нужно что-то делать. Ведь часто проблема кроется в голове.

"Едва ли не главный признак пониженного иммунитета, с которым надо что-то делать, — это когда человек не может произнести фразу "я выздоровел". Когда вы больны практически постоянно, когда любой копеечный чих дает осложнения. Но если человек болеет и выздоравливает — значит, у него нормальный иммунитет", — рассказал доктор Комаровский.

Если ребенок заболел, родители сразу начинают ее лечить, но доктор уверен, что при ОРВИ, нужно давать много пить, хорошо увлажнять помещение, не устраивать постельный режим и не пытаться накормить ребенка.



Напомним, доктор Комаровский рассказал, от чего нужно избавиться, чтобы быть здоровым . Главный рецепт здоровья и долгих лет жизни кроется в том, чтобы избавиться от негативных эмоций. По мнению доктора, источником негативной информации может быть кто угодно. Тот же сосед по дому или плохая передача по телевизору, и даже ваш руководитель на работе. И задача человека, который заботится о своем здоровье, защитить себя от людей, от тех факторов, которые производят негативную информацию.

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