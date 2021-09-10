Доктор Комаровский раскрыл пользу часто употребляемого продукта при ОРВИ

С наступлением холодов в Украине родителей все чаще волнует вопрос, как действовать, если ребенок заболел на ОРВИ. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какой популярный продукт полезен при лечении ОРВИ и если ребенок болеет 6-12 раз в год ОРВИ — это нормально. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Украина", запись выпуска доступна на официальном YouTube-канале специалиста.

Комаровский. Фото скриншот с видео

По словам педиатра, с помощью поваренной соли можно сделать специальный раствор, способный увлажнить носоглотку при ОРВИ. Часто родители покупают в аптеках самые дорогие растворы, пытаясь помочь ребенку. А оказывается, в домашних условиях очень легко приготовить хороший раствор, который поможет 100%. А ингредиенты для этого есть в каждом доме.

"Если мы возьмем литр кипяченой воды, и туда добавим девять граммов или чайную ложку соли, у нас получится нечто, похожее на физраствор и вот эти раствором можно промывать носик, полоскать горло", — рассказал доктор Комаровский.

Если ребенок заболел, родители сразу начинают его лечить, но доктор уверен, что при ОРВИ, надо давать много пить, хорошо увлажнять помещение, не устраивать постельный режим и не стараться накормить ребенка.

Лучше всего в доме, где есть дети, иметь термометр и гигрометр, чтобы поддерживать температуру воздуха 18-22 градусов по Цельсию и влажность 60%.



Напомним, доктор Комаровский рассказал, от чего нужно избавиться, чтобы быть здоровым.

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