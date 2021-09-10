logo
Русский Українська

BTC/USD

45977.94

ETH/USD

3371.82

LTC/USD

178.97

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Доктор Комаровский раскрыл пользу часто употребляемого продукта при ОРВИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Доктор Комаровский раскрыл пользу часто употребляемого продукта при ОРВИ

Врач Комаровский заявил, что раствор из воды и поваренной соли полезен при лечении ОРВИ

сегодня, 11:30
Автор:

Хмільовська Інна

С наступлением холодов в Украине родителей все чаще волнует вопрос, как действовать, если ребенок заболел на ОРВИ. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какой популярный продукт полезен при лечении ОРВИ и если ребенок болеет 6-12 раз в год ОРВИ — это нормально. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Украина", запись выпуска доступна на официальном YouTube-канале специалиста.

Доктор Комаровский раскрыл пользу часто употребляемого продукта при ОРВИ

Комаровский. Фото скриншот с видео

По словам педиатра, с помощью поваренной соли можно сделать специальный раствор, способный увлажнить носоглотку при ОРВИ. Часто родители покупают в аптеках самые дорогие растворы, пытаясь помочь ребенку. А оказывается, в домашних условиях очень легко приготовить хороший раствор, который поможет 100%. А ингредиенты для этого есть в каждом доме.

"Если мы возьмем литр кипяченой воды, и туда добавим девять граммов или чайную ложку соли, у нас получится нечто, похожее на физраствор и вот эти раствором можно промывать носик, полоскать горло", — рассказал доктор Комаровский.

Если ребенок заболел, родители сразу начинают его лечить, но доктор уверен, что при ОРВИ, надо давать много пить, хорошо увлажнять помещение, не устраивать постельный режим и не стараться накормить ребенка.

Лучше всего в доме, где есть дети, иметь термометр и гигрометр, чтобы поддерживать температуру воздуха 18-22 градусов по Цельсию и влажность 60%.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, от чего нужно избавиться, чтобы быть здоровым

Также читайте на портале "Комментарии" - доктор Комаровский раскрыл три секрета здоровья детей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCUhtv0VMCbe3RVNr6Qz0lWQ
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ