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Доктор Комаровский раскрыл три секрета о здоровье детей: родителям на заметку

Евгений Комаровский напомнил родителям, как вырастить здоровых детей

19 августа 2021, 16:55
Автор:

Хмільовська Інна

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский часто делится с украинцами полезными советами. Так, в этот раз врач опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал, что нужно каждому ребенку для лучшего здоровья. 

Доктор Комаровский раскрыл три секрета о здоровье детей: родителям на заметку

Дети на даче, фото с открытых источников

Доктор Комаровский уверен, что ребенок 3-4 лет ежедневно должен получать:

- ограничение экранного времени — не более 60 минут;

- физическая активность — примерно три часа в день, из них один час активных занятий;

- хорошее качество сна — 10-13 часов. 

Доктор Комаровский раскрыл три секрета о здоровье детей: родителям на заметку - фото 2

Лето на даче для этого идеально. Пользователи справедливо отмечают, что для лучшего здоровья мама должна получать часов 8 беспрерывного сна, завтрак , обед и ужин по расписанию, а не всё сразу и после отбоя всей семьи и уборки квартиры.

А ещё очень важно, чтобы ребенок хорошо кушал. Только хорошо не равно много и не равно "пустой тарелке". Хорошо значит разнообразно, с овощами и фруктами в рационе, с цельными злаками. А то, что сейчас предоставляют в государственных садах — 47 граммов сахара в день трехлетке (это 9 кусков рафинада). При условии, что ВОЗ рекомендует суточное потребление сахара детям ограничить на уровне ~20 грамм.

Напомним, ранее издание "Комментарии" cообщало, что Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание. Врач рассказал о вирусах, что проявляют себя в летний период и могут привести к такому опасному заболеванию как менингит - это воспаление мягкой и паутинной оболочек мозга. Это заболевание может дать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение. К примеру, больной может оглохнуть, у него могут появиться приступы эпилепсии, а у детей могут быть проблемы с умственным развитием. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSvzAisLjHl/
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