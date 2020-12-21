Комаровский о влиянии коронавируса на психику: «Тут работают два механизма»

Влияние коронавирусной инфекции на человеческую психику – это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире. Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский на своем сайте.

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По данным медика, 30% больных с тяжелыми формами имеют депрессию и суицидальные попытки. Как пояснил Комаровский, тут работают два механизма.

1) Происходит непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга, механизм которого пока не понятен. А когда этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид, то, естественно, огромное количество людей впадает в депрессию.

2) Проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений коронавирусной болезни.

Поэтому влияние вируса на психику, резюмирует врач, однозначно присутствует.

Однако Комаровский отмечает, что "негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса". Так эксперт комментирует регулярные сообщения в информационном пространстве о том, что пациент с коронавирусом в больнице совершил суицид или напал на врача.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врачи сказала, когда нельзя сбивать температуру при коронавирусном заболевании. Так, украинский инфекционист пояснила, когда и почему сбивание температуры может навредить пациенту. По данным медиков, на начальном этапе инфекционного заболевания, в частности коронавирусного, не рекомендуется сбивать температуру. Но есть свои нюансы.

Напомним, сообщения о новом штамме коронавируса разрывают информационное пространство. Медики рассказали, что сейчас известно о новом варианте коронавируса, который возник в Великобритании. Названы вероятные причины мутации. Известно, у какой группы людей чаще всего выявляют новый вид коронавирусной инфекции.

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