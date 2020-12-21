kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.12.2020

BTC/USD

22972.01

ETH/USD

614.47

LTC/USD

107.54

НБУ 21.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Комаровский о влиянии коронавируса на психику: «Тут работают два механизма»
commentss НОВОСТИ Все новости

Комаровский о влиянии коронавируса на психику: «Тут работают два механизма»

По словам Комаровского, проблемой влияния коронавируса на психику озабочены клиницисты во всем мире

сегодня, 15:57
Автор:

Таисия Ерохина

Влияние коронавирусной инфекции на человеческую психику – это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире. Об этом сообщил известный врач Евгений Комаровский на своем сайте.

Комаровский о влиянии коронавируса на психику: «Тут работают два механизма»

Фото из открытых источников

По данным медика, 30% больных с тяжелыми формами имеют депрессию и суицидальные попытки. Как пояснил Комаровский, тут работают два механизма.

1) Происходит непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга, механизм которого пока не понятен. А когда этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид, то, естественно, огромное количество людей впадает в депрессию.

2) Проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений коронавирусной болезни.

Поэтому влияние вируса на психику, резюмирует врач, однозначно присутствует.

Однако Комаровский отмечает, что "негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса". Так эксперт комментирует регулярные сообщения в информационном пространстве о том, что пациент с коронавирусом в больнице совершил суицид или напал на врача.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врачи сказала, когда нельзя сбивать температуру при коронавирусном заболевании. Так, украинский инфекционист пояснила, когда и почему сбивание температуры может навредить пациенту. По данным медиков, на начальном этапе инфекционного заболевания, в частности коронавирусного, не рекомендуется сбивать температуру. Но есть свои нюансы.

Напомним, сообщения о новом штамме коронавируса разрывают информационное пространство. Медики рассказали, что сейчас известно о новом варианте коронавируса, который возник в Великобритании. Названы вероятные причины мутации. Известно, у какой группы людей чаще всего выявляют новый вид коронавирусной инфекции.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://komarovskiy.net/faq/kovid-dejstvitelno-silno-vliyaet-na-psixiku.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ