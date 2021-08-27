Когда в Украине отменят масочный режим

Уже более года все человечество массово использует новый аксессуар — защитные маски, чтобы не заразиться опасным COVID-19. Масочный режим в Украине отменят, когда будет преодолена пандемия коронавируса в стране. Об этом рассказал в интервью BBC главный санврач Украины Игорь Кузин.

Маски от коронавируса, фото с открытых источников

По его словам, даже людям из двумя дозами вакцины стоит носить маски в закрытых помещениях. В лучшем случае маски снимем, когда выздоровеет последний больной на ковид.

" Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире. Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей", — отметил в интервью BBC главный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, пандемия продлится еще минимум 2-5 лет, пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения. Для невакцинированных украинцев будут некоторые преграды в посещении публичных мест. Так делают в Европе.



"Мы будем идти по примеру европейских стран, когда для невакцинированных создают препятствия для посещения публичных мест. Но сначала надо всех обеспечить вакцинами. Я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры. Есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты и результат приносить работодателю", — сказал главный санврач Украины о невакцинированных .

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине количество зараженных COVID-19 за минувшие сутки пересекло психологическую отметку. 27 августа, в Украине зафиксировали 2032 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют новую пандемию: когда ждать нашествия коронавируса. Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных.



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