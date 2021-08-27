В Украине количество зараженных COVID-19 за минувшие сутки пересекло психологическую отметку

В пятницу, 27 августа, в Украине зафиксировали 2032 новых случаев заражения COVID-19. Так, для украинцев отметка в более две тысячи заражений является психологической, ведь уже несколько месяцев в нашей стране не было столько инфицированых опасным недугом. В частности, заболели 127 детей и 46 медработников. Об этом сообщают в telegram-канале "Коронавирус Инфо".

Коронавирус, фото с открытых источников

Хотя все регионы Украины находятся в зеленой зоне, в стране действует адаптивный карантин, за минувшие сутки были госпитализированы вдвое больше пациентов, чем вчера, 26 августа, сегодня это — 838 человека; зафиксировано 66 летальных случаев; выздоровели 1253 человека.

Кроме этого проведены тестирования за сутки — 52 427 (в том числе методом ПЦР — 23120, методом ИФА — 7427) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21880.

В частности, за последние сутки всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 262, Харьковской области — 195, Донецкой — 127, Херсонской — 124 и Черновицкой — 123 случая заражения коронавируса.



За все время пандемии в Украине заболело более 2,3 млн человек, летальных случаев — более 53,5 тысяч человек.

За минувшие сутки совершили 53 486 тестирований (в частности методом ПЦР - 23049, методом ИФА — 7219), также провели исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 23218.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют новую пандемию: когда ждать нашествия коронавируса. Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных.



Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине после праздников стремительно возросло количество зараженных COVID-19.





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