logo
Русский Українська

BTC/USD

47192.02

ETH/USD

3110.87

LTC/USD

168.48

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине количество зараженных COVID-19 за минувшие сутки пересекло психологическую отметку
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине количество зараженных COVID-19 за минувшие сутки пересекло психологическую отметку

Впервые с июня в Украине обнаружили более 2000 инфицированных коронавирусом

сегодня, 09:35
Автор:

Хмільовська Інна

В пятницу, 27 августа, в Украине зафиксировали 2032 новых случаев заражения COVID-19. Так, для украинцев отметка в более две тысячи заражений является психологической, ведь уже несколько месяцев в нашей стране не было столько инфицированых опасным недугом. В частности, заболели 127 детей и 46 медработников. Об этом сообщают в telegram-канале "Коронавирус Инфо".

В Украине количество зараженных COVID-19 за минувшие сутки пересекло психологическую отметку

Коронавирус, фото с открытых источников

Хотя все регионы Украины находятся в зеленой зоне, в стране действует адаптивный карантин, за минувшие сутки были госпитализированы вдвое больше пациентов, чем вчера, 26 августа, сегодня это — 838 человека; зафиксировано 66 летальных случаев; выздоровели 1253 человека.

Кроме этого проведены тестирования за сутки — 52 427 (в том числе методом ПЦР — 23120, методом ИФА — 7427) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21880.

В частности, за последние сутки всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 262, Харьковской области — 195, Донецкой — 127, Херсонской — 124 и Черновицкой — 123 случая заражения коронавируса.

За все время пандемии в Украине заболело более 2,3 млн человек, летальных случаев — более 53,5 тысяч человек.

За минувшие сутки совершили 53 486 тестирований (в частности методом ПЦР - 23049, методом ИФА — 7219), также провели исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 23218.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют новую пандемию: когда ждать нашествия коронавируса. Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине после праздников стремительно возросло количество зараженных COVID-19



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ