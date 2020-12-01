Когда можно будет отказаться от медицинских масок: отвечает эксперт

Пандемия коронавируса в этом году потрясла весь мир и заставила людей по-другому взглянуть на свое здоровье. Сейчас людям не рекомендуют выходить на улицу без медицинской маски дабы скорее предотвратить распространение заболевания. Сколько еще будет продолжаться такая ситуация?

когда можно будет отказаться от масок (фото из открытых источников)

Профессор, врач-иммунолог Александр Лукашев предположил, что через пару лет коронавирус будет продолжать циркулировать, но люди начнут проще относится к пандемии и перестанут ежедневно следить за статистикой заболеваемости. Эксперт отметил, что года через 2 люди будут уже как минимум один раз вакцинированы от COVID-19, при чем разными вакцинами, и это поможет снизить активность вируса. Когда он перестанет быть одной из главных проблем нашей жизни и станет частью медицинской системы, то большая часть населения перестанет ходить в медицинских масках.

Александр Лукашев также предположил, что некоторые карантинные ограничения все же останутся действовать, скорее всего они будут касаться проведения массовых мероприятий.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро отметил, что в начале следующего года может начаться третья волна коронавирусной инфекции, и европейским странам необходимо должным образом на нее отреагировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые в ходе исследования выяснили, что коронавирусная инфекция может передаваться от людей, у которых полностью отсутствуют ее симптомы. То есть большинство людей даже не подозревают о том, что переносят вирус и предоставляют угрозу для здоровья других.

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