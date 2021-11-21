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«Каждый год»: глава BioNTech высказался о COVID-ревакцинации

Глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил, что делать прививку от коронавируса, скорее всего, нужно будет каждый год

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Коронавирусная инфекция не сбавляет обороты, по всему миру продолжают фиксировать новые случаи заболевания, несмотря на массовую вакцинацию населения. Глава немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин считает, что людям нужно будет делать прививки от COVID каждый год.

«Каждый год»: глава BioNTech высказался о COVID-ревакцинации

Ревакцинации от COVID (фото из открытых источников)

В интервью газете Bild am Sonntag, он отметил, что третья доза прививки должна значительно повышать защиту организма и будет сохранять ее намного дольше, чем предыдущие вакцины. По словам Шахина, прививку от коронавирусной инфекции, скорее всего, нужно будет проводить каждый год, как при гриппе.

Предприниматель объяснил, что спустя четыре месяца после введения препарата, его эффект начинает снижаться, тем не менее, он продолжает защищать от тяжелого течения заболевания. 

Мнением о том, что ревакцинацию нужно будет делать каждый год, поделился и директор американской компании Pfizer Альберт Бурла. Но в этом вопросе нет определенности, поскольку результаты новых исследований могут изменить эти оценки. 

Напомним, что обсуждение темы бустерной дозы вакцины против коронавируса может стать актуальным только после того, как в Украине будет вакцинировано минимум 60% населения. Пока же этот показатель на уровне 40%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко раскритиковал инициативу Владимира Зеленского по выплате тысячи гривен за вакцинацию. 

Читайте также, в Минздраве Украины приняли решение наказывать отечественных медиков, саботирующих вакцинацию от коронавирусной болезни. Прежде всего, с ними будут проводить большую разъяснительную работу.


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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/exklusiv-interview-mit-biontech-gruender-das-sagt-sahin-zu-den-impf-durchbrueche-78302180,view=conversionToLogin.bild.html
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