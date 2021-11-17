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Минздрав будет наказывать врачей в Украине, выступающих против вакцинации: подробности

Минздрав намерен применить санкции к тем врачам, которые имеют низкие показатели вакцинации от COVID-19

сегодня, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В национальном ведомстве, которое занимается здоровьем граждан, приняли решение наказывать отечественных медиков, саботирующих вакцинацию от коронавирусной болезни. Их будут увольнять с должностей. Об этом сообщает "Главком", обнародовав ответы на вопросы журналиста главного санитарного врача нашей страны Игоря Кузина.

Минздрав будет наказывать врачей в Украине, выступающих против вакцинации: подробности

Минздрав будет наказывать врачей (фото из открытых источников)

Теперь ведомство решило применять собственные санкции к тем медикам, у которых есть мизерные показатели прививок от коронавируса. В Минздраве придерживаются мнения, что такую ситуацию провоцирует саботаж врачей по прививкам.

Как отметил чиновник, у многих семейных медиков есть нулевые показатели прививок на их участках.

Игорь Кузин убежден, что такие работники не общаются со своими пациентами, не рассказывают им о вакцинах и не приглашают соотечественников приходить на вакцинацию.

Чиновник отметил, что такие медики нарушают требования соответствующего приказа Минздрава, по которому прописан порядок предоставления медицинской помощи.

Еще главный санитарный врач проинформировал, какие методы будут применяться к нарушителям. Прежде с ними будут проводить большую разъяснительную работу, еще раз будут говорить о необходимости прививок. К тем, кто и дальше будет саботировать вакцинацию, примут соответствующие санкции.

Главная из них – это прекращение контракта НСЗУ с врачом-нарушителем именно по той причине, что он нарушает перечень оказания медицинской помощи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минздраве утвердили справку для тех, у кого есть противопоказания. Среди медицинских документов появилась справка для тех, кто имеет противопоказания для вакцинации от коронавируса.


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Источник: https://glavcom.ua/country/society/moz-gotuje-pokarannya-dlya-likariv-antivakcinatoriv-799119.html
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