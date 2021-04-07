За минувшие сутки в мире было зафиксировано более 570 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, передает "Украинская правда" со ссылкой на Worldometers.

Стало известно, какое место в мире занимает Украина по распространенности коронавируса - фото из открытых источников

Сообщается, что по состоянию на 6 апреля, Украина занимала седьмое место в мире по распространенности коронавируса. В частности, в Индии диагностировали свыше 115 тысяч заражений, в Бразилии — практически 83 тысячи, а в США — более 62 тысяч. Также свыше 49 тысяч случаев инфицирования было зарегистрировано в Турции. Затем по количеству больных расположились Аргентина и Иран. Следующая — Украина.

Однако в Европе Украина занимает первое место по распространенности заболевания. Вчера в стране обнаружили более 13 тысяч новых случаев COVID. Далее расположилась Германия с более, чем 9 тысячами заражений, Россия — 8 328, Польша — 8 245 и Франция — 8 045.

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 7 апреля на территории Украины обнаружили 15 415 новых случаев инфицирования COVID. В частности, коронавирус диагностировали у 636 детей и 437 медработников. Сообщается, что за прошлые сутки зафиксировали 481 случай смерти от последствий коронавирусного заболевания. Это максимальное значение с начала пандемии в стране. По данным главы Минздрава, за прошлые сутки выздоровело 11 472 человека, госпитализировано 5 587 пациентов, а также совершено 140 224 тестирований на выявление COVID.

Ранее портал "Комментарии" писал, что пандемия коронавируса негативно повлияла почти на все сферы жизни человека. Однако международная организация Amnesty International определила, что и кто больше всего пострадал от инфекции.









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