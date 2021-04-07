logo
Русский Українська

BTC/USD

58315.02

ETH/USD

2105.52

LTC/USD

242.16

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество права человека Стало известно, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса

Правозащитники заметили, что во время пандемии активно нарушаются права человека в мире

сегодня, 07:50
Автор:

Кириєнко Анна

Пандемия негативно повлияла почти на все сферы жизни человека. Однако международная организация Amnesty International определила, что и кто больше всего пострадал от инфекции.

Стало известно, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 мире: кто пострадал больше всех. Фото: cdn.profile.ru

Оказалось, что распространение коронавируса негативно повлияло на возможности и права человека в мире. Эксперты отмечают массовый рост случаев дискриминации уязвимых слоев населения.

Согласно отчету, сильнее всего пострадали женщины, представители ЛГБТ-сообщества, беженцы, трудовые мигранты, работники здравоохранения, люди, занятые в теневых секторах экономики.

"Пандемия COVID-19 резко обнажила и усилила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", — подчеркнула генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Кроме того, правозащитники заметили, что с пандемией и самоизоляцией увеличилось количество домашнего насилия.

По наблюдениям организации около десяти европейских стран отступили от Конвенции по правам человека в попытках бороться с коронавирусом. По мнению правозащитников, такие меры не соответствовали потенциальной эпидемической опасности.

Напомним, что вакцина от коронавируса производства Pfizer появится в Украине. Когда именно это произойдет и при каких условиях, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает о масштабах смертности в результате заболеваемости на коронавирус. Сколько людей заразилось? Сколько погибло? В каких странах самая острая ситуация? Новые данные мировой статистики смотрите в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021ENGLISH.PDF
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ