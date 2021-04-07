Стало известно, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса

Пандемия негативно повлияла почти на все сферы жизни человека. Однако международная организация Amnesty International определила, что и кто больше всего пострадал от инфекции.

Пандемия COVID-19 мире: кто пострадал больше всех. Фото: cdn.profile.ru

Оказалось, что распространение коронавируса негативно повлияло на возможности и права человека в мире. Эксперты отмечают массовый рост случаев дискриминации уязвимых слоев населения.

Согласно отчету, сильнее всего пострадали женщины, представители ЛГБТ-сообщества, беженцы, трудовые мигранты, работники здравоохранения, люди, занятые в теневых секторах экономики.

"Пандемия COVID-19 резко обнажила и усилила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", — подчеркнула генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Кроме того, правозащитники заметили, что с пандемией и самоизоляцией увеличилось количество домашнего насилия.

По наблюдениям организации около десяти европейских стран отступили от Конвенции по правам человека в попытках бороться с коронавирусом. По мнению правозащитников, такие меры не соответствовали потенциальной эпидемической опасности.

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