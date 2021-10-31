В Украине стремительно увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим, уже 15 областей перешли в "красную" зону карантина, 2 региона остались в желтой и 8 — в оранжевой.

Какие области Украины оказались в «красной зоне» (фото из открытых источников)

Такими данными поделилось Министерство здравоохранения. Итак, ужесточенный карантин ввели в Киевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Ровненской, Житомирской, Ивано-Франсковской, Луганской, Хмельницкой, Черниговской и Львовской областях.

В "оранжевой" зоне карантина сейчас находится Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а также столица Украины.

Тем временем в "желтой зоне" карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Отметим, что в регионах, которые вошли в "красную" зону карантина запрещается работа торгово-развлекательных центров, заведений общепита, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений имеют "зеленый" COVID-сертификат (о полной вакцинации).

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех: водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в том числе, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования. Но насколько это законно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда в Украине могут отменить карантин.

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