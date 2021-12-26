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Какие области Украины еще остаются в «красной» зоне

По состоянию на 26 декабря в Украине всего две области остаются в «красной» зоне карантина: какие именно

сегодня, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине в последнее время фиксируют снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому большинство регионов страны перешли в "желтую" зону карантина. А в "красной" остаются всего две.

Какие области Украины еще остаются в «красной» зоне

Карантин в Украине (фото из открытых источников)

Согласно данным Минздрава, по состоянию на воскресенье, 26 декабря, жесткие карантинные ограничения продолжают действовать в Волынской и Запорожской областях. Но вскоре, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, они могут покинуть "красный список".

В других областях страны показатели заболеваемости улучшаются. Но из-за нового штамма коронавируса "Омикрона", который быстро распространяется в мире, карантин снова могут усилить. Эксперты говорят, что новый вирус более заразен, чем предыдущие варианты, в частности "Дельта". Более того, трудно спрогнозировать его "поведение".

К слову, за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 2, 8 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. 

Напомним, что Министр здравоохранения (Минздрав) Виктор Ляшко выделил несколько ключевых советов, которые помогут украинцам отметить новогодние праздники без риска инфицирования коронавирусной инфекцией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, для того чтобы разработать новую вакцину, эффективную против новых мутаций, в том числе и "Омикрона", американским компаниям нужно по меньшей мере 100 дней. 

Читайте также, что в Минздраве работают над тем, чтобы усилить уголовную ответственность за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса. Отвечать придется не только человеку, который решил приобрести "липовые" документы, но и доктору, что сознательно пошел на тот шаг, чтобы ввести неправдивые данные в электронную систему здравоохранения.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/oznaki-dlja-viznachennja-regionu-zi-znachnim-poshirennjam-covid-19
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