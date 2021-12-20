logo

BTC/USD

45776.14

ETH/USD

3782.44

LTC/USD

146.08

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Ляшко дал советы украинцам, как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ляшко дал советы украинцам, как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников (ВИДЕО)

Ляшко посоветовал украинцам не путешествовать и пройти курс вакцинации

сегодня, 12:40
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Министр здравоохранения (МОЗ) Виктор Ляшко выделил несколько ключевых советов, которые помогут украинцам отметить праздники без риска инфицирования коронавирусом. Об этом министр сказал во время онлайн-брифинга в Facebook.

Ляшко дал советы украинцам, как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников (ВИДЕО)

Виктор Ляшко. Фото с Facebook

Виктор Ляшко заявил, что пандемия находится далеко от своего финала. А инфицирование коронавирусом – это не вопрос случая, а сознательный выбор людей. Поэтому накануне новогодних праздников он выделил несколько советов, которые минимизируют риски.

Во-первых, министр посоветовал не откладывать вакцинацию.

"Самое вглавное, что может сделать каждый человек для того, чтобы получить защиту от осложненного течения болезни и предотвратить летальные последствия — это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами. Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и люди, у которых сопутствующие заболевания", — сказал Ляшко.

Во-вторых, министр напомнил о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Сюда относятся и советы о чистоте рук, проветривании помещений, об избежании скоплений людей в тесном пространстве.

"Встречи в помещении создают хорошие условия для распространения вируса. По возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете, проводите на открытом воздухе", — подчеркнул министр.

Также если люди относятся к группе риска, министр посоветовал им воздержаться от путешествий.

Напомним, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Украине немного лучше, чем в европейских странах. Есть только один подтвержденный случай инфицирования новым штаммом "омикрон", охвативший в мире более 90 стран.


Читайте также: Поддельные Covid-сертификаты: правоохранители рассказали, сколько злоумышленников в этом бизнесе удалось разоблачить





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fb.watch/a041rlOd_T/
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!