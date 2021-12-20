Ляшко дал советы украинцам, как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников (ВИДЕО)

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Людмила Слободенюк
Министр здравоохранения (МОЗ) Виктор Ляшко выделил несколько ключевых советов, которые помогут украинцам отметить праздники без риска инфицирования коронавирусом. Об этом министр сказал во время онлайн-брифинга в Facebook.
Виктор Ляшко. Фото с Facebook
Виктор Ляшко заявил, что пандемия находится далеко от своего финала. А инфицирование коронавирусом – это не вопрос случая, а сознательный выбор людей. Поэтому накануне новогодних праздников он выделил несколько советов, которые минимизируют риски.
Во-первых, министр посоветовал не откладывать вакцинацию.
Во-вторых, министр напомнил о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Сюда относятся и советы о чистоте рук, проветривании помещений, об избежании скоплений людей в тесном пространстве.
Также если люди относятся к группе риска, министр посоветовал им воздержаться от путешествий.
Напомним, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Украине немного лучше, чем в европейских странах. Есть только один подтвержденный случай инфицирования новым штаммом "омикрон", охвативший в мире более 90 стран.
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