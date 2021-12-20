Ляшко дал советы украинцам, как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников (ВИДЕО)

Министр здравоохранения (МОЗ) Виктор Ляшко выделил несколько ключевых советов, которые помогут украинцам отметить праздники без риска инфицирования коронавирусом. Об этом министр сказал во время онлайн-брифинга в Facebook.

Виктор Ляшко. Фото с Facebook

Виктор Ляшко заявил, что пандемия находится далеко от своего финала. А инфицирование коронавирусом – это не вопрос случая, а сознательный выбор людей. Поэтому накануне новогодних праздников он выделил несколько советов, которые минимизируют риски.

Во-первых, министр посоветовал не откладывать вакцинацию.

"Самое вглавное, что может сделать каждый человек для того, чтобы получить защиту от осложненного течения болезни и предотвратить летальные последствия — это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами. Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и люди, у которых сопутствующие заболевания", — сказал Ляшко.

Во-вторых, министр напомнил о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Сюда относятся и советы о чистоте рук, проветривании помещений, об избежании скоплений людей в тесном пространстве.



"Встречи в помещении создают хорошие условия для распространения вируса. По возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете, проводите на открытом воздухе", — подчеркнул министр.

Также если люди относятся к группе риска, министр посоветовал им воздержаться от путешествий.

Напомним, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Украине немного лучше, чем в европейских странах. Есть только один подтвержденный случай инфицирования новым штаммом "омикрон", охвативший в мире более 90 стран.





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