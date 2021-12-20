Поддельные Covid-сертификаты: правоохранители рассказали, сколько злоумышленников в этом бизнесе удалось разоблачить

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Людмила Слободенюк
Задержание. Фото СБУ
В Службе безопасности Украины (СБУ) отчитались о своей деятельности в сфере борьбы с подделкой COVID-сертификатов и справок о негативном результате ПЦР-теста. Такой "бизнес" в Украине уже приобрел широкие масштабы. За этот год правоохранителям удалось ликвидировать более сотни подобных преступных группировок, сообщили в пресс-службе СБУ.
Также правоохранители сообщают, что злоумышленники подделывали не только бумажные справки, но и вмешивались в электронные медицинские реестры.
Среди резонансных разоблачений правоохранители выделяют дела в Чернигове, где была разоблачена схема изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации. Ежемесячно клиентами такой организации становились около пяти сотен клиентов, собиравшихся за границу. А в Харькове и Ивано-Франковске сотрудники СБУ ликвидировали преступные схемы, когда сами туристические фирмы предлагали клиентам фейковые справки о негативном результате ПЦР-тестирования.
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