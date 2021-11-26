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В Минздраве рассказали, как борются с фейковым вакцинированием против коронавируса

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, почему не стоит покупать фальшивые ковид-сертификаты

сегодня, 11:37
Автор:

Кравцев Сергей
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В Минздраве работают над тем, чтобы усилить уголовную ответственность за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса. Отвечать придется не только человеку, который решил приобрести "липовые" документы, но и доктору, который сознательно пошел на тот шаг, чтобы ввести неправдивые данные в электронную систему здравоохранения. Как передает издание "Комментарии", об этом главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью "Укринформ".

В Минздраве рассказали, как борются с фейковым вакцинированием против коронавируса

Игорь Кузин. Фото: РБК-Украина

Игорь Кузин также рассказал, что Минздрав особое внимание обращает на те зоны, где фиксируют большие списания и при этом фиксируется большое количество прививок.

При этом санврач не стал говорить, в каких конкретно регионах фиксируется больше всего таких "фейковых" вакцинирований. Игорь Кузин отметил, что такие случаи есть по всей территории Украины. О каждом подозрительном случае вакцинирования сообщается в правоохранительные органы, которые уже проводят расследование. Но прежде, чем передать информацию правоохранительным органам данные подробно проверяются медиками, чтобы исключить техническую ошибку.

По словам Кузина, первым делом обращают внимание на тех докторов, на которых указывают сами пациенты. То есть, бывает ситуация, что человек приходит в пункт вакцинации, но говорит, что ранее ему сделали запись о фейковом вакцинировании. В таком случае человеку отвечают, что его могут вакцинировать только в том случае, если он даст показания Нацполиции о том человеке, который внес неправдивые данные. 

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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/782173.html
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