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В ЮАР обнаружен новый штамм COVID, который еще более опасен, чем предыдущие

Британия и Израиль решили ввести ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма COVID-19

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное собрание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "NPR".

В ЮАР обнаружен новый штамм COVID, который еще более опасен, чем предыдущие

Коронавирус. Фото из открытых источников

Новый мутирующий штамм уже именован, как "являющий интерес". Внимание ученых и медиков этот новый штамм вызвал по целому ряду причин. В частности, обнаруженный штамм имеет целый виток мутаций, вызывающих беспокойство медиков.

В Великобритании объяснили, что беспокойство связано с тем, что в структуре нового штамма вируса есть белок, против которого не действуют ранее созданные вакцины. Эта структура кардинально отличается от той, которую обнаружили ученные в COVID-19.

В связи с обнаружением опасного штамма коронавируса власти Великобритании и Израиля приняли решение ограничить поездки своих граждан в ряд стран Южной Африки. Главное беспокойство медиков состоит в том, что новый штамм коронавируса может быть еще более заразным, чем Дельта. Но главное даже не это, а то, что вакцинация не сможет защитить от заражения новым штаммом. Иммунитета организма против нового штамма коронавируса у организма нет даже после полного курса вакцинации. 

На сегодняшний день в ЮАР официально выявленных больше 100 кейсов нового штамма COVID. Опасность есть также в том, что путешественник, вернувшийся в Гонконг из ЮАР, уже привез новый штамм коронавируса. Это подтвердили медики.

Читайте также на портале "Комментарии" – в ВОЗ близки к тому, чтобы принять решение о зачислении COVID-19 к сезонным заболеваниям и рекомендовать прививки против вируса, как и против сезонного гриппа ежегодно.



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Источник: https://www.npr.org/2021/11/25/1059272133/new-covid-19-variant-in-south-africa-raises-concern
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