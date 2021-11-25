COVID может стать сезонным: ВОЗ изучает теорию

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт заявил, что активно обсуждается теория о переходе коронавируса в сезонную болезнь. Разговоры об этом были и ранее, но окончательно решение пока никто не принимал. Как передает издание "Комментарии", об этом Ярно Хабихт рассказал в интервью "РБК-Украина".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Ярно Хабихт рассказал, есть одна из теорий о том, что коронавирус может быть причислен к сезонным заболеваниям. Для примера Хабихт отметил, сейчас в Украине и других странах Европы активизировался сезонный грипп. Заболевание активно распространяется из года в год со второй половины осени. Медики также рекомендуют людям прививаться против гриппа, чтобы в случае инфицирования болезнь переносилась легче и без последствий. Также и с коронавирусом. Медики активно призывают людей вакцинироваться, чтобы сбить темпы распространения вируса.

Ярно Хабихт предположил, что прививки против коронавируса и гриппа медработники могут предложить делать ежегодно.

В ВОЗ также убеждены, что прежде, чем заявлять о том, что COVID-19 имеет сезонный характер, нужно добиться, чтобы большинство населения было вакцинировано против коронавируса. Только тогда можно будет подымать разговор о том, что COVID-19 – это сезонная болезнь и против нее нужно прививаться, как и против сезонного гриппа, примерно в одно и то же время.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2022-2023 годах украинцев будут прививать вакциной против COVID-19 одного производителя. Такое решение свидетельствует о том, что вопрос с бустреными дозами фактически уже решен.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!