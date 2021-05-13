Какая реальная смертность от коронавируса в Украине - ученые обнародовали данные за 2020 год

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Елизавета Черных
Ученые из Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальное количество смертей от коронавируса в прошлом году в стране было практические в три раза больше, нежели публиковали в официальной статистике Минздрава, пишет РБК-Украина.
Какая реальная смертность от коронавируса в Украине - фото из открытых источников
Специалисты также подчеркнули, что эти данные подтверждены и Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) США. Так, согласно данным ведомства, число жертв коронавирусной пандемии в нашей стране (вместе со временно оккупированными территориями составляет 138 507, а не ранее заявленных 46 737. Это значение практически втрое больше.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что осенью 2021 года в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования ВРУ, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. По мнению главы парламентского комитета, Министерству здравоохранения Украины необходимо уже сейчас учесть опыт третьей волны и исправить ошибки. В частности Михаил Радуцкий указал на ситуацию с оборудованием больниц кислородными станциями.
Также в материале нашего издания можно прочитать, что будет с количеством больных коронавирусом на следующей неделе.
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