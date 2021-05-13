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Какая реальная смертность от коронавируса в Украине - ученые обнародовали данные за 2020 год

Число жертв пандемии в нашей стране больше практически втрое, чем в официальных данных Минздрава

сегодня, 10:56
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальное количество смертей от коронавируса в прошлом году в стране было практические в три раза больше, нежели публиковали в официальной статистике Минздрава, пишет РБК-Украина. 

Какая реальная смертность от коронавируса в Украине - ученые обнародовали данные за 2020 год

Какая реальная смертность от коронавируса в Украине - фото из открытых источников

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое", — сказали в НАН.

Специалисты также подчеркнули, что эти данные подтверждены и Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) США. Так, согласно данным ведомства, число жертв коронавирусной пандемии в нашей стране (вместе со временно оккупированными территориями составляет 138 507, а не ранее заявленных 46 737. Это значение практически втрое больше. 

Какая реальная смертность от коронавируса в Украине - ученые обнародовали данные за 2020 год - фото 2

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что осенью 2021 года в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования ВРУ, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. По мнению главы парламентского комитета, Министерству здравоохранения Украины необходимо уже сейчас учесть опыт третьей волны и исправить ошибки. В частности Михаил Радуцкий указал на ситуацию с оборудованием больниц кислородными станциями. 

Также в материале нашего издания можно прочитать, что будет с количеством больных коронавирусом на следующей неделе. 


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/uchenye-nazvali-realnuyu-letalnost-covid-1620889112.html
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