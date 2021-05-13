Что будет с количеством COVID-больных на следующей неделе - ответ НАН

На протяжении следующей недели на территории нашей страны ожидается увеличение количества инфицированных COVID в официальной статистике, что будет связано с нормализацией тестирований на выявление заболевания после праздников. Об этом рассказали в Национальной академии наук Украины, пишет издание РБК-Украина.

Что будет с количество COVID-больных на следующей неделе - фото из открытых источников

Ученые также отметили и возможный рост количества случаев смерти от последствий коронавируса.

"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", — говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что ускорение динамики уменьшения количества подтвержденных случаев COVID, летальных исходов, а также госпитализаций в достаточной мере связано с количеством выходных и праздников в мае.

Напомним, что осенью 2021 года в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования ВРУ, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. По мнению главы парламентского комитета, Министерству здравоохранения Украины необходимо уже сейчас учесть опыт третьей волны и исправить ошибки. В частности Михаил Радуцкий указал на ситуацию с оборудованием больниц кислородными станциями.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, третья волна коронавируса в Украине была наиболее тяжелой с начала пандемии на территории государства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!