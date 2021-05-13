Что будет с количеством COVID-больных на следующей неделе - ответ НАН

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Елизавета Черных
На протяжении следующей недели на территории нашей страны ожидается увеличение количества инфицированных COVID в официальной статистике, что будет связано с нормализацией тестирований на выявление заболевания после праздников. Об этом рассказали в Национальной академии наук Украины, пишет издание РБК-Украина.
Что будет с количество COVID-больных на следующей неделе - фото из открытых источников
Ученые также отметили и возможный рост количества случаев смерти от последствий коронавируса.
В НАН отмечают, что ускорение динамики уменьшения количества подтвержденных случаев COVID, летальных исходов, а также госпитализаций в достаточной мере связано с количеством выходных и праздников в мае.
Напомним, что осенью 2021 года в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования ВРУ, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. По мнению главы парламентского комитета, Министерству здравоохранения Украины необходимо уже сейчас учесть опыт третьей волны и исправить ошибки. В частности Михаил Радуцкий указал на ситуацию с оборудованием больниц кислородными станциями.
Ранее портал "Комментарии" писал, что по словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, третья волна коронавируса в Украине была наиболее тяжелой с начала пандемии на территории государства.
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