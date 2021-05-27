Как вероятный осенний локдаун может быть связан с вакцинацией: мнение эксперта

Темпы вакцинации в Украине остаются очень низкими. Нардеп Верховной Рады VI-IХ созывов Дмитрий Шпенов считает, что если ситуацию не изменить кардинально и не ускорить процесс, то осенью нас будет ждать очередной локдаун с тяжелейшими экономическими последствиями. Таким мнением политик поделился эксклюзивно с изданием "Комментарии".



Темпы вакцинации в Украине следует ускорить. Фото: Слово і діло

"В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в количестве 117 тыс доз, купленная за деньги налогоплательщиков. Всего Украина законтрактовала у компании Pfizer 20 млн доз. Договор был заключен благодаря личному вмешательству Президента Зеленского", — напомнил Шпенов.

По словам политика, вакцинами из этой партии иммунизируют учителей, медиков, военнослужащих, сотрудников структур государственной безопасности и иностранных посольств в Украине.

Всего же в Украину было доставлено 2,438 млн доз вакцин от коронавируса, утверждает Дмитрий Шпенов. Первую дозу препарата получили 987 тысяч украинцев, обе — чуть меньше 100 тысяч.

"На сегодняшний день в стране доступно 1,25 млн доз. Учитывая текущие темпы вакцинации, в среднем 12,8 тыс в сутки, вакцин хватит на три месяца. В резерве — поставки Pfizer и Coronavac до конца текущего месяца", — говорит политик.

По мнению Дмитрия Шпенова, пока не понятно, за счет чего новый министр здравоохранения планирует обеспечить получение украинцам 10 млн доз вакцины. Нардеп считает, что утвержденный правительством в апреле Национальный план вакцинации не выполняется.

"В прошлом месяце был провал, и уже понятно, что в мае тоже похвастаться будет нечем, — рассуждает он. — У меня вопрос: зачем правительство разрабатывало план вакцинации, если он основан на заведомо необоснованных показателях? Вспомните обещанные 5,6 млн вакцинаций в месяц. Такое несоответствие заявлений власти и реальных результатов вредит национальной кампании вакцинации".

Дмитрий Шпенов напоминает, что многие люди и без этого не особо жаждут вакцинироваться. Противоречивость же заявлений и планов правительства усугубят эту проблему еще больше.

"Возможно, Кабмину необходимо откорректировать показатели согласно существующим реалиям и посмотреть правде в глаза, а не замыливать их украинцам. Темпы вакцинации в Украине остаются очень низкими. Нас опережают Вьетнам, Зимбабве, Нигерия, Лаос, Непал, Тунис, Уругвай, Боливия и другие. Это хорошо, конечно, что в Украину завозят качественные вакцины. Возможно, это повысит уровень доверия к процедуре ", — резюмирует политик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что ученые официально установили вероятную причину образованию тромбов в крови после вакцинации от коронавируса конкретным препаратом. Все детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, когда Украина собирается представить ковид-паспорта, позволяющие вакцинированным людям путешествовать, и как этот шаг оценивают отечественные эксперты.

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