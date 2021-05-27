Как вероятный осенний локдаун может быть связан с вакцинацией: мнение эксперта

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Вечканова Елена
Темпы вакцинации
в Украине остаются очень низкими. Нардеп Верховной Рады VI-IХ созывов Дмитрий
Шпенов считает, что если ситуацию не изменить кардинально и не ускорить
процесс, то осенью нас будет ждать очередной локдаун с тяжелейшими экономическими
последствиями. Таким мнением политик поделился эксклюзивно с изданием "Комментарии".
Темпы вакцинации в Украине следует ускорить. Фото: Слово і діло
По словам
политика, вакцинами из этой партии иммунизируют учителей, медиков,
военнослужащих, сотрудников структур государственной безопасности и иностранных
посольств в Украине.
Всего же в
Украину было доставлено 2,438 млн доз вакцин от коронавируса, утверждает
Дмитрий Шпенов. Первую дозу препарата получили 987
тысяч украинцев, обе — чуть меньше 100 тысяч.
По мнению Дмитрия Шпенова, пока не понятно, за счет чего новый министр здравоохранения планирует обеспечить
получение украинцам 10 млн доз вакцины. Нардеп считает, что
утвержденный правительством в апреле Национальный план вакцинации не
выполняется.
Дмитрий Шпенов
напоминает, что многие люди и без этого не особо жаждут вакцинироваться.
Противоречивость же заявлений и планов правительства усугубят эту проблему еще
больше.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что ученые официально установили вероятную причину образованию тромбов в крови после вакцинации от коронавируса конкретным препаратом. Все детали — в нашем материале.
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вы можете узнать о том, когда Украина собирается представить ковид-паспорта, позволяющие вакцинированным людям путешествовать, и как этот шаг оценивают отечественные эксперты.
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