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Как украинцы с расстройствами психики могут взять препараты по программе "Доступные лекарства"

Речь идет о таких заболеваниях как эпилепсия, шизофрения, ПТСР, депрессия, аффективные и невротические расстройства

сегодня, 11:45
Автор:

Хмільовська Інна

Для украинцев с разнообразными проблемами психики с 1 октября Национальная служба здоровья расширяет программу возмещения лекарственных медикаментов по программе "Доступные лекарства". Об этом сказано в сообщении пресс-службы Национальной службы здоровья Украины в Facebook.

Как украинцы с расстройствами психики могут взять препараты по программе "Доступные лекарства"

"Доступные лекарства", фото с открытых источников

Препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения — при эпилепсии, шизофрении, ПТСР, депрессии, аффективных и невротических расстройствах можно будет взять в аптеках, которые работают по программе "Доступные лекарства". Эти лекарства пациенты с расстройствами психики и поведения смогут с 1 октября получить бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке, которая работает по соответствующему договору с НСЗУ. Единственное условие — электронное направление.

Эти лекарства пациенты смогут с 1 октября получать бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке, которая работает по соответствующему договору с НСЗУ. Стоимость таких препаратов аптеке будет возмещать Национальная служба здоровья Украины.

Для назначения соответствующих лекарств невролог или психиатр фиксирует в индивидуальном плане установленный диагноз и в дальнейшем на основе индивидуального плана лечения будет формироваться электронный рецепт.

Недавно портал "Комментарии" информировал, как в Украине можно получить доступные лекарства — алгоритм действий.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине пополнился список медикаментов-участников программы "Доступные лекарства". Отныне реестр специальных лекарственных средств содержит 264 позиции. Самые дорогие лекарства, оплачивает государство, стоят 584 гривен.

Также сообщалось, что в Украине заработал новый онлайн-сервис для поиска аптек, работающих по программе "Доступные лекарства". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

В сообщении ведомства отмечается, что сервис будет показывать сколько аптек, работающих по программе "Доступные лекарства", есть в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.


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Источник: https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/1190302741448141
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