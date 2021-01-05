Как в Украине получить доступные лекарства — алгоритм действий

Программа "Доступные лекарства" уже не первый год действует на территории Украины. Впрочем, не все, кто может ею воспользоваться, знают об алгоритме действий для получения медикаментов. Короткую и понятную инструкцию с подсказками опубликовала Национальная служба здоровья Украины.

Украинцы много экономят в аптеках благодаря программе "Доступные лекарства". Фото: bilyayivka.city

Итак, для получения "Доступных лекарств" украинцам следует выполнить несколько простых шагов.

1. Обратиться к врачу, чтобы получить специальный электронный рецепт. "Доступные лекарства" выдаются фармацевтами только по рекомендации "семейника".

2. Пойти в аптеку, которая участвует в программе, и получить необходимые для лечения средства. Стоит помнить, что не всякая фармацевтическая лавка работает в рамках программы. Аптеку, где действуют специальные рецепты, можно узнать по характерной наклейке на входе.





3. Если в ближайшей к вам аптеке необходимых медикаментов не нашлось, можно поискать в другой. Список аптек доступен на дашборде НСЗУ. Также адрес можно узнать, позвонив в контакт-центр Службы — 16-77. Звонки бесплатные, линия работает с 9:00 до 18:00.

4. Когда ходить между аптеками не хочется, есть вариант заказать доставку нужных лекарств на любой другой день. Фармацевт поможет вам и оформит заказ.

"Но это только в том случае, если предыдущий препарат еще не кончился и у вас есть время на ожидание", — отмечают представители НСЗУ.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине пополнился список медикаментов-участников программы "Доступные лекарства". Отныне реестр специальных лекарственных средств содержит 264 позиции. Самые дорогие лекарства, оплачивает государство, стоят 584 гривен.

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