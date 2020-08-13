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Главная Новости Общество медицина В Украине дополнили перечень доступных лекарств: какие препараты бесплатные
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В Украине дополнили перечень доступных лекарств: какие препараты бесплатные

В НСЗУ рассказали, какие бесплатные лекарственные средства включает программа «Доступные лекарства»

сегодня, 16:10
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине дополнили перечень доступных лекарств: какие препараты бесплатные

Количество бесплатных "Доступных лекарств" возросло. Об этом информирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Обновленный Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, содержит 264 позиции лекарственных средств, 85 из которых - полностью бесплатны для пациентов. Сообщается, что это на восемь лекарственных средств больше, чем было раньше.

Среди доступных лекарств сейчас есть такие:

- 200 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

- 48 - диабета II типа;

- 15 - бронхиальной астмы

- один - ревматических болезней.

Как отметили в НСЗУ, в программу входят лекарства как украинских производителей - таких 60%, так и иностранных - 40%. Речь идет о фармпроизводителях из Венгрии, Германии, Румынии, Польше, Швейцарии, Франции, Израиля и Индии.

Полностью бесплатными для пациентов являются 85 лекарств:

- 62 лекарственных средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

- 17 - диабета II типа;

- шесть - бронхиальной астмы.

Добавим, что самое дорогое бесплатное лексредство - "Будесонид", который необходим астматикам. Его стоимость составляет 584 грн, которую оплачивает государство.

Также в НСЗУ сообщили, что сейчас более 2,3 млн пациентов в стране получили лекарства по программе реимбурсации. Из них 453 тысяч - жители сельской местности. Отмечается, что каждый день около 1800 человек впервые получают доступные лекарства. Так, за последнюю неделю лекарства по этой программе впервые применили почти 11 тысяч человек.

Ранее в Минздраве заверили, что регионы обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями на сумму более 5 млрд грн.


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