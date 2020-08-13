В Украине дополнили перечень доступных лекарств: какие препараты бесплатные

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Таисия Ерохина
Количество бесплатных "Доступных лекарств" возросло. Об этом информирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).
Обновленный Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, содержит 264 позиции лекарственных средств, 85 из которых - полностью бесплатны для пациентов. Сообщается, что это на восемь лекарственных средств больше, чем было раньше.
Среди доступных лекарств сейчас есть такие:
- 200 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- 48 - диабета II типа;
- 15 - бронхиальной астмы
- один - ревматических болезней.
Как отметили в НСЗУ, в программу входят лекарства как украинских производителей - таких 60%, так и иностранных - 40%. Речь идет о фармпроизводителях из Венгрии, Германии, Румынии, Польше, Швейцарии, Франции, Израиля и Индии.
Полностью бесплатными для пациентов являются 85 лекарств:
- 62 лекарственных средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- 17 - диабета II типа;
- шесть - бронхиальной астмы.
Добавим, что самое дорогое бесплатное лексредство - "Будесонид", который необходим астматикам. Его стоимость составляет 584 грн, которую оплачивает государство.
Также в НСЗУ сообщили, что сейчас более 2,3 млн пациентов в стране получили лекарства по программе реимбурсации. Из них 453 тысяч - жители сельской местности. Отмечается, что каждый день около 1800 человек впервые получают доступные лекарства. Так, за последнюю неделю лекарства по этой программе впервые применили почти 11 тысяч человек.
Ранее в Минздраве заверили, что регионы обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями на сумму более 5 млрд грн.
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