Регионы обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями на сумму 5,6 млрд грн - Минздрав

В Украине объемы остатков лекарств и медицинских изделий составляют 5,6 млрд грн, что почти соответствует круглогодичным бюджетам на закупки лекарств в предыдущих годах. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Так, в 2017 году на лекарства было выделено 6,048 млрд грн, в 2018 - 5,9, а в прошлом году - 6,4. В настоящее время поставки лекарств и медицинских изделий в Украине осуществляют специализированные международные организациями за бюджеты предыдущих лет. С апреля поставки составили 2,3 млрд грн. Дебиторская задолженность международных закупщиков за последние месяцы уменьшилась на 26,2% и составила на конец июля 3,8 млрд грн.

В 2020 году за бюджетные средства международные организации должны закупать лекарственные средства и медицинские изделия на сумму около 2,2 млрд грн. По словам Шаталовой, уже объявлен отбор закупщиков и до конца августа планируют заключить соответствующие договоры.

Как пояснила Шаталова, в предыдущие 2018-2019 годы закупки лекарств начинались с опозданием, поэтому некоторые медицинские препараты Украина получает и сейчас.

Кроме того, министерство согласовало 81% технических и качественных характеристик лекарств из запланированных для закупок ГП "Медицинские закупки Украины". Так, на 430 млн грн еще не объявлены торги, однако начали процедуры на ProZorro на 3,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, сколько Украина направила средств из фонда COVID-19 на лекарства.

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