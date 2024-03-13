Как распознать психопата: врач назвала восемь признаков

В массовой культуре психопатов часто изображают в виде серийных убийц. Но на самом деле немногие психопаты являются преступниками, а тем более убийцами. Они могут быть успешными директорами, известными звездами, вашими соседями или даже партнерами. Нейробиолог Берит Брогаард указала на восемь признаков, которые помогут распознать психопата.



Врач назвала 8 признаков психопата. Фото из открытых источников

Психопатия не является самостоятельным расстройством, однако она упоминается как подтип антисоциального расстройства личности. Это состояние характеризуется отсутствием эмпатии, а бездушие позволяет психопатам быть очень манипулятивными. Чем быстрее вы сможете определить психопата в своей среде, тем меньше вероятность стать его жертвой.

Нейробиолог Берит Брогаард указывает на восемь признаков, которые могут свидетельствовать о психопатических наклонностях у человека.

Психопаты в чрезвычайных ситуациях сохраняют спокойствие

Когда вокруг психопата что-нибудь происходит, он способен сохранять рациональное мышление. Благодаря этому человек с психопатическими наклонностями может быстро реагировать по необходимости и решить сложные проблемы, сохраняя спокойствие и уравновешенность. В частности, это касается и случаев, где нужно принять решение, не отвлекаясь на боль и страдания.

Психопаты изменяются в зависимости от обстоятельств

Человек с психопатическими наклонностями может адаптировать свое поведение к любой ситуации подобно тому, как это делает хамелеон. Такие люди умело используют лесть и комплименты, чтобы получить доверие других. Психопаты умело манипулируют эмоциями и имитируют ими в зависимости от ситуации, особенно если они могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Психопатам быстро надоедают другие люди

Психопатам нужен постоянный адреналин, чтобы не чувствовать скуки. Такой заряд они могут получить в случае управления людьми благодаря своему разуму или начать действовать более опасно, в частности использовать стимулирующие препараты, чтобы получить необходимый уровень адреналина.

Психопаты часто действуют импульсивно

Импульсивность – один из признаков психопатии. Такие люди склонны действовать спонтанно или по прихоти, не задумываясь о том, рискуют ли они и насколько это может привести к последствиям. Как рассказывает невролог Берит Брогаард, это может быть безобидное желание просматривать фильмы до 4 утра, несмотря на то, что нужно просыпаться в 7 и идти на работу. Или же попытка купить метамфетамин, даже если человек обещает этого никогда больше не делать.

Психопаты часто врут и делают это хорошо

Даже если говорить правду является самым простым и безопасным решением, люди со склонностью к психопатии часто прибегают ко лжи. Они время от времени лгут, чтобы привлечь внимание или показать себя с лучшей стороны. Даже если психопат не получит выгоды от лжи, он все равно будет лгать, ведь от этого получает удовольствие.

Психопаты отказываются признавать свою вину

Психопаты редко берут на себя ответственность за свои поступки. Когда возникают проблемы, они обвиняют других людей или обстоятельства. Иногда они признают свою вину, но это бывает редко и только потому, что у них нет иного выхода. Однако даже тогда они не испытывают ни сожаления, ни угрызений совести.

Психопат предпочитает брать, чем отдавать

Психопаты предпочитают паразитический образ жизни. Даже когда его люди угощают едой, напитком, услугой или подарками, то психопат отвечает взаимностью, только в тех случаях, если считает, что это принесет ему пользу в долгосрочной перспективе.

Психопат доволен собой

Люди склонны к психопатии часто не замечают своих психологических проблем, даже если они заметны окружающим. Сама идея о посещении психиатра, психолога или даже предположение о любом расстройстве личности для психопата абсурдна.

Отметим, что если у вас есть несколько признаков из списка, это еще не указывает, что вы или другой человек психопат. Однако, если большинство подходит, тогда следует обратиться к специалисту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось психологическое состояние с начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали, что ученые обнаружили три основных темы, на которые психопаты чаще всего говорят.