Как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации - Ляшко

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Кириєнко Анна
Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после вакцинации. По его словам, у людей, которые сделают прививки, устойчивость к болезни будет проявляться минимум шесть месяцев.
Как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19 после вакцинации. Фото: 5.ua
После введения лекарства в тело человека, клетки иммунитета запомнят вирус и начнут защищать от него организм. Ляшко подробно объяснил, если гражданин пройдет полный курс вакцинации, его иммунная система сформирует антитела, которые будут противостоять COVID-19. Их количество может меняться, но эффективность противодействия останется постоянной.
Напомним, что Украина получит более восьми миллионов доз вакцины в рамках международной программы COVAX. Параллельно Министерство здравоохранения ведет переговоры с другими производителями, чтобы закупить партию вакцины для всего населения. Сейчас Украина ориентируется на препараты от компаний AstraZeneca и Novavax.
Также Виктор Ляшко отметил, что о закупке российской вакцины речи не идет вообще.
Напоминаем, что в Великобритании уже началась массовая вакцинация граждан. Сначала препарат получат медики и пожилые люди. Для этого на территории страны развернули около 70 специализированных центров.
Первым человеком в мире, которому ввели вакцину от компаний Pfizer-BioNTech, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан. После прививки женщина сказала, что чувствует себя нормально, она посоветовала всем не бояться и вакцинироваться от COVID-19.
Сайт "Комментарии" также писал, почему вакцина компании AstraZenecа может оказаться намного эффективнее, чем любая другая, несмотря на то, что ее заявленная средняя эффективность составляет 70%.
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