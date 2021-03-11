Как больному коронавирусом не разориться на лечении — советы врача

Процесс лечения от коронавируса отнимает немало сил, а также финансов. Украинцы, которым не повезло столкнуться с COVID-19, явно почувствовали, как болезнь "ударила" по карману. По мнению семейного врача Михаила Соколовского, при правильном подходе к лечению сэкономить на медикаментах вполне реально, пишет "Украина 24".

Затраты на лечение коронавируса можно сократить. Фото: karpaty.today

Соколовский убежден, что наиболее определяющий затраты на лечение от коронавируса критерий — это так называемый "градус испуга". Если украинцы начнут относиться к своему здоровью ответственно, а не сметать с аптечных полок все лекарства подряд после получения диагноза, экономия придет быстро.

По словам Михаила Соколовского, самым важным в процессе лечения (любой болезни самом деле) является консультация с врачом. Разговоры с друзьями, родственниками, даже фармацевтами или поиски информации в интернете не вызывают однозначного доверия. Вполне вероятно, что препараты, порекомендованные другими людьми без специального образования, принесут вашему организму больше вреда, чем пользы.

"Именно врач должен вам дать необходимый перечень препаратов, которые вы будете использовать, тогда вы избежите лишних затрат. Врач вам давать рекомендации по названию действующего вещества, а не коммерческие названия", — отмечает Соколовский.

При правильном и рациональном подходе к процессу лечения сумма средств на медикаменты от коронавируса не превысит уже привычных для многих расходов на лекарства от ОРВИ или гриппа. Конечно, это касается легкой или средней формы заболевания, когда от пациента не требуется находиться на дневном стационаре в больнице — там расходы могут быть более серьезными за счет сильных препаратов.

В общем по рекомендации доктора Соколовского украинцам стоит:

• подробно узнавать у медиков, зачем назначаются те или иные лекарства, а также анализы;

• интересоваться, на что повлияют сделанные анализы, какими будут дальнейшие действия;

• не стесняться спрашивать названия дешевых аналогов рекомендованных медикаментов, требовать предоставления названия действующего вещества препарата.

А самый простой способ избежать лишних расходов на лечение — это, как ни банально, не болеть, утверждает Михаил Соколовский. Конечно, во время пандемии каждый человек является потенциальным носителем вируса, но использование защитных масок, перчаток, антисептику и соблюдение социальной дистанции все еще являются важными элементами в борьбе с COVID-19 и могут помочь защититься.

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