Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: стало известно, где его проведут

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах украинского правительства провести всеобщее тестирование на коронавирус. По его словам, исследования будут проведены в столице украины, областных центрах и городах, где население превышает 100 тысяч человек.



Также Премьер рассказал о том, что в конце года бизнес лишат обычного предновогоднего заработка из-за карантинных ограничений. Какими они будут, будет неясно до тех пор, пока не подведут итоги по карантину "выходного дня".

В то же время, Министр правительства Олег Немчинов подчеркивал, что тотальную диагностику на коронавирус провести невозможно из-за масштабов Украины и ее населения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ведение тотального локдауна подтвердил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, весенний локдаун дал ожидаемый результат – власти смогли в какой-то степени подготовиться к пандемии в Украине. Введение второго локдауна зависит от того, какая информация о заболеваемости будет поступать в ближайшие дни.

К тому же, нам стало известно, что немецкий вирусолог Александр Кекуле озвучил настоящую, по его словам, причину эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Кекуле считает, что штамм вируса, завезенного из Китая, мутировал в очаге на севере Италии и стал более заразным, откуда и распространился по континенту, а затем и по миру. По словам немецкого вирусолога, сейчас мы сражаемся именно с этой разновидностью SARS-CoV-2, который преобладает над COVID-19 из китайского Уханя. Именно он диагностируется практически у ста процентов заболевших с небольшим лишь исключением.





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