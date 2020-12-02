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Главная Новости Общество медицина Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: стало известно, где его проведут
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Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: стало известно, где его проведут

На данный момент Кабмин разрабатывает план

сегодня, 20:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах украинского правительства провести всеобщее тестирование на коронавирус. По его словам, исследования будут проведены в столице украины, областных центрах и городах, где население превышает 100 тысяч человек. 

Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: стало известно, где его проведут

Также Премьер рассказал о том, что в конце года бизнес лишат обычного предновогоднего заработка из-за карантинных ограничений. Какими они будут, будет неясно до тех пор, пока не подведут итоги по карантину "выходного дня".

В то же время, Министр правительства Олег Немчинов подчеркивал, что тотальную диагностику на коронавирус провести невозможно из-за масштабов Украины и ее населения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ведение тотального локдауна подтвердил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, весенний локдаун дал ожидаемый результат – власти смогли в какой-то степени подготовиться к пандемии в Украине. Введение второго локдауна зависит от того, какая информация о заболеваемости будет поступать в ближайшие дни. 

К тому же, нам стало известно, что немецкий вирусолог Александр Кекуле озвучил настоящую, по его словам,  причину эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Кекуле считает, что штамм вируса, завезенного из Китая, мутировал в очаге на севере Италии и стал более заразным, откуда и распространился по континенту, а затем и по миру.  По словам немецкого вирусолога, сейчас мы сражаемся именно с этой разновидностью SARS-CoV-2, который преобладает над  COVID-19 из китайского Уханя. Именно он диагностируется практически у ста процентов заболевших с небольшим лишь исключением.  



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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4301895-hde-vziat-denhy-y-novyi-lokdaun-yntervui-shmyhalia
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