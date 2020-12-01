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Главная Новости Общество медицина Немецкий вирусолог озвучил истинную причину пандемии коронавируса - COVID-19 произошел не в Китае
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Немецкий вирусолог озвучил истинную причину пандемии коронавируса - COVID-19 произошел не в Китае

По словам Александра Кекуле, причина кроется в мутации коронавируса

сегодня, 17:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

Немецкий вирусолог Александр Кекуле озвучил настоящую, по его словам,  причину эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Кекуле считает, что штамм вируса, завезенного из Китая, мутировал в очаге на севере Италии и стал более заразным, откуда и распространился по континенту, а затем и по миру.  По словам немецкого вирусолога, сейчас мы сражаемся именно с этой разновидностью SARS-CoV-2, который преобладает над  COVID-19 из китайского Уханя. Именно он диагностируется практически у ста процентов заболевших с небольшим лишь исключением.  

Немецкий вирусолог озвучил истинную причину пандемии коронавируса - COVID-19 произошел не в Китае

Также Кекуле подчеркнул, что именно легкомысленное отношение властей европейских стран к распространению заболевания и игнорирование опасности привело к мутации и адаптации COVID-19 в человеческом организм, и как последствие, к неконтролируемому росту заболеваемости. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что введение тотального локдауна подтвердил и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, весенний локдаун дал ожидаемый результат – власти смогли в какой-то степени подготовиться к пандемии в Украине. Введение второго локдауна зависит от того, какая информация о заболеваемости будет поступать в ближайшие дни. 

Кроме того, как рассказал портал "Комментарии", слово "Пандемия" (pandemic) стало самым популярным словом в этом году. К таким выводам пришли ведущие словари английского языка Merriam-Webster и Dictionary.com. Представители обеих компаний говорят, что именно это слово в разных его интерпретациях стало тем, которое чаще всего искали в мировой сети.



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Источник: https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-26-november-2020-100.html
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