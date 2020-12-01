Алексей Данилов: "Вопрос локдауна решен на 100 процентов"

Введение тотального локдауна подтвердил и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, весенний локдаун дал ожидаемый результат – власти смогли в какой-то степени подготовиться к пандемии в Украине. Введение второго локдауна зависит от того, какая информация о заболеваемости будет поступать в ближайшие дни.

По словам Данилова, информация о том, что локдаун в Украине будет введен, соответствует реальности на 100 процентов.

"Это дело времени – то ли это произойдет в декабре, то ли в январе со второго числа – именно об этом сейчас идет дискуссия с экспертами", — заявил Глава СНБО.

По словам политика, вчера у Зеленского длилось многочасовое совещание, на котором обсуждалось введение тотального карантина с наименьшими потерями для украинцев.

В то же время, Данилов подчеркивает, что введение локдауна и его продолжительность зависит в первую очередь от жителей Украины и их отношения к карантинным ограничениям.





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