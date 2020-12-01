kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19268.00

ETH/USD

608.74

LTC/USD

91.31

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Алексей Данилов: "Вопрос локдауна решен на 100 процентов"
commentss НОВОСТИ Все новости

Алексей Данилов: "Вопрос локдауна решен на 100 процентов"

По словам главы СНБО, введение тотального карантина - это вопрос времени

сегодня, 16:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

Введение тотального локдауна подтвердил и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, весенний локдаун дал ожидаемый результат – власти смогли в какой-то степени подготовиться к пандемии в Украине. Введение второго локдауна зависит от того, какая информация о заболеваемости будет поступать в ближайшие дни. 

Алексей Данилов: "Вопрос локдауна решен на 100 процентов"

По словам Данилова, информация о том, что локдаун в Украине будет введен, соответствует реальности на 100 процентов. 

"Это дело времени – то ли это произойдет в декабре, то ли в январе со второго числа – именно об этом сейчас идет дискуссия с экспертами", — заявил Глава СНБО.

По словам политика, вчера у Зеленского длилось многочасовое совещание, на котором обсуждалось введение тотального карантина с наименьшими потерями для украинцев.

В то же время, Данилов подчеркивает, что введение локдауна и его продолжительность зависит в первую очередь от жителей Украины и их отношения к карантинным ограничениям. 


Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая вакцина против COVID-19 от американской фармацевтической компании Moderna продемонстрировала 100-процентную эффективность при терапии у больных с тяжелым протеканием заболевания. Такое заявление сегодня сделали представители компании-производителя. 

Кроме того, "Комментарии" писали о том, в чем лежит секрет контроля над заболеваемостью в азиатских странах, таких как Китай, который поборол пандемию, Япония, Вьетнам и Южная Корея, в то время пока практически весь мир ведет ожесточенную войну с коронавируса, вызвавшем пандемию. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/onenewsukraiine/8173
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ