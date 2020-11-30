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Компании-словари обнародовали наиболее популярные термины 2020 года - все они связаны с коронавирусом

Например, количество поисковых запросов слова «пандемия» выросла приблизительно на 116 тыс. процентов

сегодня, 22:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

Слово "Пандемия" (pandemic) стало самым популярным словом в этом году. К таким выводам пришли ведущие словари английского языка Merriam-Webster и Dictionary.com. Представители обеих компаний говорят, что именно это слово в разных его интерпретациях стало тем, которое чаще всего искали в мировой сети.

Компании-словари обнародовали наиболее популярные термины 2020 года - все они связаны с коронавирусом

В Merriam Webster говорят, с того момента, как ВОЗ объявила состояние пандемии в мире из-за коронавируса, количество случаев, когда искали слово "пандемия" выросло приблизительно на 116 тыс. процентов, если сравнивать со статистикой поиска данного слова в тот же период 2019 года.

Далее по рейтингу в поиске идут слова — "бессимптомное" (asymptomatic), "карантин" (quarantine) и, конечно, "коронавирус" (coronavirus). Впоследствии в обиход пришел термин "COVID-19". Набрал он своей популярности в течение месяца после его первого применения.

Болеетширокоупотребляемыми вне профессионального поля стали словосочетание "социальное дистанцирование" и "коллективный иммунитет". В повседневность вошли такие термины как "эпидемиология" и "социальное поведение". Количество поисковых запросов и использование этих словосочетаний постоянно растет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ВОЗ перечислила главные версии инфицирования вирусом COVID-19 "нулевого" пациента.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/Slovnyk-rik/5681891.html
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