Интервал между дозами вакциной AstraZeneca увеличили до 90 дней: причины

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что интервал между прививками препаратами от коронавирусного заболевания AstraZeneca увеличили до 90 дней. Известно, что ранее вторую дозу вакцины было разрешено вводить через 28 дней. Об этом главный санврач заявил в комментарии изданию РБК-Украина.

Интервал между дозами вакциной AstraZeneca увеличили до 90 дней - фото из открытых источников

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", — рассказал Виктор Ляшко.

Обсуждения об увеличении срока между прививками начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet опубликовали информацию касаемо эффективности одной дозы препарата с введением второй, ревакцинальной дозы, через 12 недель.

Виктор Ляшко заявил, что во время анализа данных клинических исследований эффективность препарата после одной стандартной дозы составила 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением. Замглавы Минздрава также подчеркнул, что решение увеличить интервал не противоречит инструкции производителя вакцины, которой предусматривается срок 4 — 12 недель.

Напомним, что 15 марта, о диагностированном у себя коронавирусе сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Болезнь не обошла его стороной даже несмотря на предварительную вакцинацию индийским препаратом Covishield. При этом сам представитель Минздрава значительной проблемы в ситуации не видит.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали 289 случаев смерти от коронавирусного заболевания. Это максимальное значение летальных случаев с начала пандемии на территории страны.

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