Инфекционист: В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы Covid

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Лиза Снисар
Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания Covid-19. Сейчас все больше пациентов госпитализируют лишь с тяжелыми формами заболевания. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ольга Голубовская - фото из открытых источников
Она отметила, что еще год назад в Украине госпитализировали практически всех пациентов с Covid.
Напомним, что ранее украинские ученые заявили, что "британский" штамм коронавируса Covid-19 стал причиной нынешней волны эпидемии в Украине, и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования. Этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями.
По данным исследователей, новый вид мутации вируса в Украине отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года. Разница полагает в критических изменениях в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. Сообщается, что образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе начался рост заболевания.
Как ранее сообщали "Комментарии", в ЕС заявили, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".
Также стало известно, у скольких украинцев наблюдались побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.
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