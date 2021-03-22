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Главная Новости Общество медицина Инфекционист: В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы Covid
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Инфекционист: В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы Covid

Инфекционист рассказала о развитии пандемии Covid-19 в Украине

сегодня, 13:51
Автор:

Лиза Снисар

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания Covid-19. Сейчас все больше пациентов госпитализируют лишь с тяжелыми формами заболевания. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Инфекционист: В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы Covid

Ольга Голубовская - фото из открытых источников

Она отметила, что еще год назад в Украине госпитализировали практически всех пациентов с Covid.

"Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании, уже тогда начался коллапс систем здравоохранения", — написала Голубовская.

Напомним, что ранее украинские ученые заявили, что "британский" штамм коронавируса Covid-19 стал причиной нынешней волны эпидемии в Украине, и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования. Этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями. 

По данным исследователей, новый вид мутации вируса в Украине отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года. Разница полагает в критических изменениях в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. Сообщается, что образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе начался рост заболевания.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ЕС заявили, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Также стало известно, у скольких украинцев наблюдались побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.


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Источник: https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1811190412374538
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