Инфекционист: В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы Covid

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания Covid-19. Сейчас все больше пациентов госпитализируют лишь с тяжелыми формами заболевания. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что еще год назад в Украине госпитализировали практически всех пациентов с Covid.

"Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании, уже тогда начался коллапс систем здравоохранения", — написала Голубовская.

Напомним, что ранее украинские ученые заявили, что "британский" штамм коронавируса Covid-19 стал причиной нынешней волны эпидемии в Украине, и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования. Этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями.

По данным исследователей, новый вид мутации вируса в Украине отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года. Разница полагает в критических изменениях в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. Сообщается, что образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе начался рост заболевания.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ЕС заявили, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Также стало известно, у скольких украинцев наблюдались побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.

