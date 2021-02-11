"Имею печальный прогноз": Порошенко прокомментировал вопрос вакцинации от коронавируса в Украине

Украина может последней завершить массовую вакцинацию среди всех европейских государств. Подобный мрачный прогноз сделал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко делает не лучшие прогнозы насчет вакцинации в Украине. Фото: Rokha.Ir

По словам Порошенко, проблемы с вакцинацией, информационной компанией для населения и другими коронавирусными вопросами зависят исключительно от власти. Экс-президент обвиняет правительство и непосредственно главу государства Владимира Зеленского в "преступной бездеятельности".

"Уже 60% украинцев, в соответствии с сегодняшним социологическим опросом, считают, что Зеленский и власти сделали совершенно недостаточно для противодействия пандемии, потому что люди потеряли близких, родственников, людей оставили без лекарств, без кислорода, без кроватей, оставили один на один", — написал Порошенко на личной странице в Twitter.

Маю сумний прогноз: Україна, на жаль, буде останньою країною в Європі, яка завершить вакцинацію, внаслідок злочинної бездіяльності влади і Зеленського. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 10, 2021

Мнения пользователей соцсети, как это часто бывает, разделились после ознакомления с публикацией Петра Порошенко. "Мы это и так знаем", "Потому что кто-то даже закупку вакцин проконтролировать не может", "Просто мы самая великая нация! Все остальные нации это биологический материал, так сказать, подопытные кролики для нас. Мы таким образом проверяем безопасность вакцины! Просто Порошенко этого не знает! " — пишут и сарказмируют те, кто поддерживает подобное видение ситуации.

Есть и доля людей, которые обвиняют именно Порошенко в проблемах с неспособностью медицинской системы справиться с коронавирусом и устроить своевременную вакцинацию — через, по их мнению, неудачную реформу здравоохранения, проведенную совместно с экс-главой Минздрава Ульяной Супрун.

Кто же просто пытается найти хоть какой-то позитив в нынешней ситуации. "Лучше последним уколоться Pfizer чем первым Спутник V", — пишет пользователь @MaxBady.

Напомним, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса должна стартовать уже 15 февраля. "Комментарии" исследовали, действительно ли этот процесс может начаться вовремя и от каких факторов зависит его общая продолжительность.

Также на портале можно узнать, почему в Украине запретили использовать российскую вакцину "Спутник V". Между прочим, от препарата с РФ отказываются даже в литовском правительстве — учитывая острую геополитическую ситуацию.



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