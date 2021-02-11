"Имею печальный прогноз": Порошенко прокомментировал вопрос вакцинации от коронавируса в Украине

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Вечканова Елена
Украина может последней завершить массовую вакцинацию среди всех европейских государств. Подобный мрачный прогноз сделал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко делает не лучшие прогнозы насчет вакцинации в Украине. Фото: Rokha.Ir
По словам Порошенко, проблемы с вакцинацией, информационной компанией для населения и другими коронавирусными вопросами зависят исключительно от власти. Экс-президент обвиняет правительство и непосредственно главу государства Владимира Зеленского в "преступной бездеятельности".
Маю сумний прогноз: Україна, на жаль, буде останньою країною в Європі, яка завершить вакцинацію, внаслідок злочинної бездіяльності влади і Зеленського.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 10, 2021
Мнения пользователей соцсети, как это часто бывает, разделились после ознакомления с публикацией Петра Порошенко. "Мы это и так знаем", "Потому что кто-то даже закупку вакцин проконтролировать не может", "Просто мы самая великая нация! Все остальные нации это биологический материал, так сказать, подопытные кролики для нас. Мы таким образом проверяем безопасность вакцины! Просто Порошенко этого не знает! " — пишут и сарказмируют те, кто поддерживает подобное видение ситуации.
Есть и доля людей, которые обвиняют именно Порошенко в проблемах с неспособностью медицинской системы справиться с коронавирусом и устроить своевременную вакцинацию — через, по их мнению, неудачную реформу здравоохранения, проведенную совместно с экс-главой Минздрава Ульяной Супрун.
Кто же просто пытается найти хоть какой-то позитив в нынешней ситуации. "Лучше последним уколоться Pfizer чем первым Спутник V", — пишет пользователь @MaxBady.
Напомним, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса должна стартовать уже 15 февраля. "Комментарии" исследовали, действительно ли этот процесс может начаться вовремя и от каких факторов зависит его общая продолжительность.
Также на портале можно узнать, почему в Украине запретили использовать российскую вакцину "Спутник V". Между прочим, от препарата с РФ отказываются даже в литовском правительстве — учитывая острую геополитическую ситуацию.
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валентина
сегодня, 13:31
власти начхать на нас.она любит нас только перед выборами.но мы,назло этим поганцам будем живы и ,даст Бог,эдоровы.каждый должен помнить,что жизнь дважды не дается и нужно очень бережно к ней относится.жаль,что мы навыбирали такую власть.набираемся терпения и не будем паниковать,делай что должно и будь что будет.берегите себя и будьте все здоровы.с уважением .Валентина.