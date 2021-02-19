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Ход пандемии COVID-19 может измениться: ученые назвали причину

Американские ученые исследовали новые штаммы коронавируса и пришли к неутешительным выводам

сегодня, 10:28
Автор:

Таисия Ерохина

Исследования ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что обнаруженные штаммы коронавируса могут привести к быстрому росту новых случаев. Об этом передает CNN.

Ход пандемии COVID-19 может измениться: ученые назвали причину

Фото из открытых источников

По словам ученых, новые варианты коронавируса могут "опасно ускорить траекторию пандемии". Как рассказала директор CDC доктор Рошель Валенски, штаммы вызывают беспокойство, так как прогрессируют.

"Продолжающееся распространение вариантов Covid-19, которые являются более передающимися, может поставить под угрозу прогресс, которого мы достигли за последний месяц, если мы ослабим бдительность", — отметила эксперт.

В частности, более склонен к передаче так называемый "британский штамм" коронавируса. Именно этот вариант может преобладать в марте, прогнозируют американские ученые.

В который раз медики призывают не забывать о мерах противодействия: маски, социальная дистанция, избегание скопления людей и плохо вентилируемых помещений, изоляция заболевших. Ведь чем меньше будет случаев, тем меньше возможностей для распространения этих штаммов и меньше шансов для появления новых вариантов вируса.

Напомним, ученые в США провели исследование и определили самую надежную маску во время пандемии COVID-19 – она обеспечивает защиту на 92%. Эти экспериментальные данные подтверждают, считают ученые, что все люди в возрасте от 2 лет и старше должны носить маски в общественных местах и в случае присутствия посторонних людей у вас в доме.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине впервые придется обустроить мобильный госпиталь. Это вынужденная мера из-за критической ситуации с коронавирусом в одном из регионов.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/17/health/coronavirus-variants-spread-cdc-reports/index.html
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