Ход пандемии COVID-19 может измениться: ученые назвали причину

Исследования ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что обнаруженные штаммы коронавируса могут привести к быстрому росту новых случаев. Об этом передает CNN.

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По словам ученых, новые варианты коронавируса могут "опасно ускорить траекторию пандемии". Как рассказала директор CDC доктор Рошель Валенски, штаммы вызывают беспокойство, так как прогрессируют.

"Продолжающееся распространение вариантов Covid-19, которые являются более передающимися, может поставить под угрозу прогресс, которого мы достигли за последний месяц, если мы ослабим бдительность", — отметила эксперт.

В частности, более склонен к передаче так называемый "британский штамм" коронавируса. Именно этот вариант может преобладать в марте, прогнозируют американские ученые.

В который раз медики призывают не забывать о мерах противодействия: маски, социальная дистанция, избегание скопления людей и плохо вентилируемых помещений, изоляция заболевших. Ведь чем меньше будет случаев, тем меньше возможностей для распространения этих штаммов и меньше шансов для появления новых вариантов вируса.

Напомним, ученые в США провели исследование и определили самую надежную маску во время пандемии COVID-19 – она обеспечивает защиту на 92%. Эти экспериментальные данные подтверждают, считают ученые, что все люди в возрасте от 2 лет и старше должны носить маски в общественных местах и в случае присутствия посторонних людей у вас в доме.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине впервые придется обустроить мобильный госпиталь. Это вынужденная мера из-за критической ситуации с коронавирусом в одном из регионов.

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