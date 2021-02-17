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Главная Новости Общество медицина В Украине впервые откроют мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19: в какой области
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В Украине впервые откроют мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19: в какой области

В этом регионе ситуация с коронавирусом остается критической

сегодня, 18:51
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Такой шаг вынуждены сделать из-за критической ситуации в Ивано-Франковской области. Об этом пишет председатель комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

В Украине впервые откроют мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19: в какой области

Фото из открытых источников

Так, соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям в области. Ведь за последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, а за месяц — в четыре раза. Кроме того, во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под пациентов с COVID-19, составляет более 90%, а в некоторых медучреждениях даже 100%.

Поэтому с 22 февраля здесь усилят карантин: запретят все массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, закроют заведения общественного питания. Планируется добавить 600 койко-мест для лечения больных коронавирусом, а также развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы. Будут определены маршруты госпитализации в больницы соседних областей.

Как отметил Радуцкий, в целом в Украине ситуация с эпидемией меняется к лучшему. И, действительно, в разных регионах страны разная эпидемиологическая ситуация.

"Например, в Херсонской области за минувшие сутки было выявлено 15 новых больных COVID-19, в Ивано-Франковской — 646. Понятно, что в этих регионах должны действовать разные уровни карантина", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с новой недели будет действовать адаптивная модель карантина. Но ограничения к каждому из уровней опасности изменили. Узнайте, что будет запрещено, а что — разрешено.


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Источник: https://t.me/radutsky/560
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