В Украине впервые откроют мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19: в какой области

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Таисия Ерохина
В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Такой шаг вынуждены сделать из-за критической ситуации в Ивано-Франковской области. Об этом пишет председатель комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Так, соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям в области. Ведь за последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, а за месяц — в четыре раза. Кроме того, во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под пациентов с COVID-19, составляет более 90%, а в некоторых медучреждениях даже 100%.
Поэтому с 22 февраля здесь усилят карантин: запретят все массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, закроют заведения общественного питания. Планируется добавить 600 койко-мест для лечения больных коронавирусом, а также развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы. Будут определены маршруты госпитализации в больницы соседних областей.
Как отметил Радуцкий, в целом в Украине ситуация с эпидемией меняется к лучшему. И, действительно, в разных регионах страны разная эпидемиологическая ситуация.
Напомним, в Украине с новой недели будет действовать адаптивная модель карантина. Но ограничения к каждому из уровней опасности изменили. Узнайте, что будет запрещено, а что — разрешено.
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