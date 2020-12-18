Глава ВОЗ рассказал о локдауне, вакцинации и ситуации в Украине (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
Директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге высказал своё мнение насчет борьбы с COVID-19 в Украине. По его словам, впервые за долгое время он видит свет в конце туннеля в связи с разработкой вакцины. В лечении коронавируса появились также и новые разработки, но для них еще потребуется какое-то время. Об этом глаза Клюге рассказал во время интервью для РБК-Украина.
ФОТО: Из открытых источников
Что касается ситуации, которая сейчас происходит в Украине, глава ВОЗ отметил, что нужно улучшать карантинные ограничения. Кроме того, нужно отслеживать контактные лица, чтобы в случае чего сразу изолировать сразу всех, кто оказался под угрозой заражения. Также Ханс Клюге считает, что в первую очередь сами люди должны быть ответственными и придерживаться всех правил карантина, в первую очередь для себя самих. Здесь очень важна коммуникация.
Насчет вакцинации глава МОЗ отметил, что нужно вовлекать в этот процесс людей. Если же народупостоянно навязывать вакцину, то сомнения возрастут еще больше. Также нужно смотреть, кто сомневается, ведь такой процент населения тоже всегда будет. Однако большая часть — это всё же люди, которые пока еще не определились. Они знают, что вакцину разработали в рекордно короткие сроки и поэтому имеют долю сомнения. Самым верным выходом будет выяснить, кто конкретно сомневается и агитировать их через тех, кто для них является авторитетом. Клюге уверен, что если делать все по таким шагам, то можно достичь хорошего результата в этой ситуации в стране.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга, а также о том, поддерживают ли украинцы введение январского локдауна.
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