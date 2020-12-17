Стало известно, поддерживают ли украинцы введение январского локдауна

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Дмитрий Симоненко
Большинство украинцев выступают за введение тотального карантина. Такое утверждение высказала социологическая группа "Рейтинг". Известно, что социологический опрос представители организации провели с 12 по 14 декабря.
Известно, что в социологическом исследовании принимали участие 2,5 тыс. совершеннолетних украинцев путем случайного набора телефонных номеров мобильных операторов.
Так, стало известно, что 56% поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 января, 41% — выступают против таких мер. 52% опрашиваемых уверены, что пандемия сойдет на нет после жестких карантинных мер, 45% — не уверены в таком исходе.
Более 70% респондентов высказались за закрытие в рамках локдауна спортзалов, кинотеатров, учреждений питания, 25 процентов не считают такое решение правильным. За закрытие школ высказались 54% опрашиваемых, 43% оказались против. Закрытие продовольственных рынков поддерживают 31% , остальные высказались против. За ограничение движения транспорта между городами проголосовали 23% , практически все остальные, с небольшим исключением – против, за ограничение движения общественного транспорта -18% — за, 80% — против.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Минобразования и науки предлагаем средним учебным заведениям продолжить зимние каникулы на время локдауна, который будет введен по всей территории Украины с 8 до 24 числа следующего месяца.
Кроме того, порталу стало известно о том, будут ли работать КПВВ во время локдауна в январе. По этому вопросу правительством были внесены изменения в соответствующее постановление.
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