Глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса

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Елизавета Черных
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. С его слов, планета не в последний раз столкнулась с угрозой пандемии. Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет "РБК-Украина".
Тедрос Аданом Гебрейесус - фото из открытых источников
Он отметил, что по состоянию на сегодня в мире пандемия коронавируса, которая унесла жизнь 3,4 млн человек. За все время коронавирусной пандемии инфицировано 167 млн людей.
Напомним, что накануне глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса. Он добавил, что вакцинами против COVID-19 следует обеспечить как можно скорее все страны мира и призвал тех людей, у которых есть возможность вакцинироваться, сделать это. Независимая комиссия по борьбе с пандемией считает, что ВОЗ слишком поздно объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 – если бы мир отреагировал на пандемию коронавируса быстрее и более комплексно, можно было бы избежать гибели миллионов людей.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует путешествовать по странам Европейского региона, несмотря на снижение случаев заболеваний коронавирусом и вакцинацию, из-за риска спровоцировать очередную волну пандемии COVID-19. Многие страны постепенно отменяют ограничения и ждут туристов. Увеличение туристического потока увеличит и риск передачи коронавируса, отмечают эксперты ВОЗ.
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