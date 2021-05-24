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Глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизнь 3,4 млн человек

сегодня, 14:46
Автор:

Елизавета Черных

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. С его слов, планета не в последний раз столкнулась с угрозой пандемии. Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет "РБК-Украина". 

Глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса

Тедрос Аданом Гебрейесус - фото из открытых источников

Он отметил, что по состоянию на сегодня в мире пандемия коронавируса, которая унесла жизнь 3,4 млн человек. За все время коронавирусной пандемии инфицировано 167 млн людей. 

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", — заявил глава ВОЗ. 

Напомним, что накануне глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса. Он добавил, что вакцинами против COVID-19 следует обеспечить как можно скорее все страны мира и призвал тех людей, у которых есть возможность вакцинироваться, сделать это. Независимая комиссия по борьбе с пандемией считает, что ВОЗ слишком поздно объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 – если бы мир отреагировал на пандемию коронавируса быстрее и более комплексно, можно было бы избежать гибели миллионов людей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует путешествовать по странам Европейского региона, несмотря на снижение случаев заболеваний коронавирусом и вакцинацию, из-за риска спровоцировать очередную волну пандемии COVID-19. Многие страны постепенно отменяют ограничения и ждут туристов. Увеличение туристического потока увеличит и риск передачи коронавируса, отмечают эксперты ВОЗ.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/glava-voz-prognoziruet-poyavlenie-novogo-1621854450.html
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