Глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. С его слов, планета не в последний раз столкнулась с угрозой пандемии. Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет "РБК-Украина".

Тедрос Аданом Гебрейесус - фото из открытых источников

Он отметил, что по состоянию на сегодня в мире пандемия коронавируса, которая унесла жизнь 3,4 млн человек. За все время коронавирусной пандемии инфицировано 167 млн людей.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", — заявил глава ВОЗ.

Напомним, что накануне глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса. Он добавил, что вакцинами против COVID-19 следует обеспечить как можно скорее все страны мира и призвал тех людей, у которых есть возможность вакцинироваться, сделать это. Независимая комиссия по борьбе с пандемией считает, что ВОЗ слишком поздно объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 – если бы мир отреагировал на пандемию коронавируса быстрее и более комплексно, можно было бы избежать гибели миллионов людей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует путешествовать по странам Европейского региона, несмотря на снижение случаев заболеваний коронавирусом и вакцинацию, из-за риска спровоцировать очередную волну пандемии COVID-19. Многие страны постепенно отменяют ограничения и ждут туристов. Увеличение туристического потока увеличит и риск передачи коронавируса, отмечают эксперты ВОЗ.









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