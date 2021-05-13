Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус привился от коронавируса.



Тедрос Адханом Гебреесус (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", — сказал он.

Он добавил, что вакцинами против COVID-19 следует обеспечить как можно скорее все страны мира и призвал тех людей, у которых есть возможность вакцинироваться, сделать это.

"Если вы, как и я, живете в стране, где есть вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда придет ваша очередь", – написал глава ВОЗ.

Независимая комиссия по борьбе с пандемией считает, что ВОЗ слишком поздно объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 – если бы мир отреагировал на пандемию коронавируса быстрее и более комплексно, можно было бы избежать гибели миллионов людей.

Как сообщали ранее совсем скоро в медицинской сфере Украины появится дополнительных 90 миллионов долларов. Как информирует "Радио Свобода", такую внушительную сумму наша страна получит от Мирового банка. Уже одобренные на выдачу финансы планируют направить на улучшение борьбы с коронавирусным заболеванием. Одним из приоритетных направлений, профинансированных этим кредитом, должна стать вакцинация против COVID-19. Таким образом в Европе надеются, что Украина ускорит темпы массового получения прививок от коронавируса населением. В центре внимания для вакцинации планируется оставить представителей так называемых "групп риска", которые уже начали активно получать препарат против ковида. Также собираются обратить внимание на тех, кто может получить любые осложнения после коронавирусной болезни.

Помимо прочего на веб-портале Мирового банка сообщается еще о нескольких направлениях, которые могут быть оплачены из полученного многомиллионного заема. Украинцам предлагают улучшить информационную кампанию, связанную с коронавирусом и вакцинацией, и наладить материально-техническую базу — для своевременной доставки и правильного хранения вакцин.

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