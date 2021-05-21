Пандемия в Европе: почему ВОЗ не рекомендует путешествия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует путешествовать по странам Европейского региона, несмотря на снижение случаев заболеваний коронавирусом и вакцинацию, из-за риска спровоцировать очередную волну пандемии COVID-19. О ситуации рассказал региональный директор ВОЗ в Европейском регионе Ханс Клюге.



Путешествия во время карантина. Фото: ООН

Многие страны постепенно отменяют ограничения и ждут туристов. Увеличение туристического потока увеличит и риск передачи коронавируса, отмечают эксперты ВОЗ.

"Давайте не будем повторять собственных ошибок. Да, вакцины — это свет в конце тоннеля, но такого понятия, как нулевой риск, не существует", — подчеркнул Клюге.

Вакцины от коронавируса эффективны против любых штаммов COVID-19, отмечают в ВОЗ. Сейчас в Европе прививки получили 75% пожилых людей, что значительно сократило уровень заболеваемости и смертности среди этой категории населения. Кроме того, с середины апреля число еженедельных случаев заражения в Европе сократилось на 60% — с 1,7 млн до 685 тыс. При этом в восьми странах уровень заражения еще очень высокий.



Уже в 26 из 53 стран Европейского региона выявлен "индийский" штамм COVID-19. Он передается легче, чем первоначальный штамм, но еще достаточно хорошо не изучен.



"Нужно взвешивать каждый свой шаг и подождать несколько недель, пока мы не начнем лучше понимать, насколько опасен новый вариант коронавируса", — порекомендовала эксперт ВОЗ, доктор Кейти Смолворд.

Даже при наличии вакцин ВОЗ рекомендует удвоить эпидемиологические меры.

Ранее сообщалось, что "индийский" штамм COVID-19 очень опасен для молодого населения — поражает почки и желудок.

страны постепенно снимают карантинные ограничения для украинских туристов. Сейчас украинцы могут посещать уже 107 стран мира

Напомним,

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