Пандемия в Европе: почему ВОЗ не рекомендует путешествия

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Наталья Некрасова
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует путешествовать по странам Европейского
региона, несмотря на снижение случаев заболеваний коронавирусом и вакцинацию,
из-за риска спровоцировать очередную волну пандемии COVID-19. О ситуации рассказал региональный директор ВОЗ в
Европейском регионе Ханс Клюге.
Путешествия во время карантина. Фото: ООН
Многие страны постепенно отменяют ограничения и ждут туристов. Увеличение туристического потока увеличит и риск передачи коронавируса, отмечают эксперты ВОЗ.
Вакцины от
коронавируса эффективны против любых штаммов COVID-19, отмечают в ВОЗ. Сейчас в Европе прививки получили
75% пожилых людей, что значительно сократило уровень заболеваемости и
смертности среди этой категории населения. Кроме того, с середины апреля число
еженедельных случаев заражения в Европе сократилось на 60% — с 1,7 млн до 685 тыс.
При этом в восьми странах уровень заражения еще очень высокий.
Уже в 26 из 53 стран
Европейского региона выявлен "индийский" штамм COVID-19. Он передается легче, чем первоначальный штамм, но
еще достаточно хорошо не изучен.
Даже при наличии вакцин ВОЗ рекомендует удвоить эпидемиологические меры.
Ранее сообщалось, что "индийский" штамм COVID-19 очень опасен для молодого населения — поражает почки и желудок.Напомним, страны постепенно снимают карантинные ограничения для украинских туристов. Сейчас украинцы могут посещать уже 107 стран мира.
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