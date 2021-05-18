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Какие три новые страны открыли границы для украинских туристов

Украинцы могут посещать уже 107 стран мира

сегодня, 17:23
Автор:

Данило Матюха

Какие три новые страны открыли границы для украинских туристов

Туризм - фото из открытых источников

По состоянию на 18 мая украинцы могут путешествовать в 107 стран мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Сегодня в список добавились Греция, Кипр и Сейшельские острова.

"По состоянию на сегодня, 18 мая, для граждан Украины открыто границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинга 26 марта въезд путешествующим из Украины позволили дополнительно три страны — Греция, Кипр и Сейшельские острова", — отметил Кулеба.

Министр добавил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление негативных результатов ПЦР-теста, прохождение тестирования в аэропорту и обязательного карантина.

Кулеба также поинформировал, что МИД сейчас активно работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

Напомним, что 13 мая Турция смягчила условия для въезда. Турецкие власти отменили обязательное прохождение ПРЛ-теста перед пересечением границы для ряда стран. Детальнее — в нашем материале.

Также с 17 мая Турция изменит ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами.

Добавим, что 17 мая Турция выйдет из полного карантина, который ввели еще 29 апреля.

Также мы сообщали, что международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1100191563806923
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