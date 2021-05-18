Какие три новые страны открыли границы для украинских туристов

Туризм - фото из открытых источников

По состоянию на 18 мая украинцы могут путешествовать в 107 стран мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Сегодня в список добавились Греция, Кипр и Сейшельские острова.

" По состоянию на сегодня, 18 мая, для граждан Украины открыто границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинга 26 марта въезд путешествующим из Украины позволили дополнительно три страны — Греция, Кипр и Сейшельские острова ", — отметил Кулеба.

Министр добавил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление негативных результатов ПЦР-теста, прохождение тестирования в аэропорту и обязательного карантина.

Кулеба также поинформировал, что МИД сейчас активно работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

Напомним, что 13 мая Турция смягчила условия для въезда. Турецкие власти отменили обязательное прохождение ПРЛ-теста перед пересечением границы для ряда стран. Детальнее — в нашем материале.

Также с 17 мая Турция изменит ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами.

Добавим, что 17 мая Турция выйдет из полного карантина, который ввели еще 29 апреля.

Также мы сообщали, что международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране.

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