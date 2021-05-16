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Израиль оказался в авиаблокаде

Все иностранные авиакомпании отменили рейсы в Израиль

сегодня, 15:30
Автор:

Данило Матюха

Международные авиакомпании временно приостановили полеты своих самолетов в Израиль в связи с активной эскалацией конфликта в стране. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

Израиль оказался в авиаблокаде

Самолет в Израиль - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что сегодня, 16 мая, два арабских авиаперевозчика из ОАЭ Fly Dubai и Etihad Air экстренно остановили вылеты в Иерусалим из-за опасной для своих пассажиров ситуации вблизи Палестины. Таким образом ближайшие три дня в Израиль не прибудет ни один самолет иностранной фирмы.

Однако, по информации местной прессы, аэропорт "Бен-Гурион" планирует принять несколько рейсов 19 мая. Об их отмене пока речи не идет, но не исключено, что через дальнейшую эскалацию конфликта в районе палестинских земель авиакомпании отстрочат и эти полеты.

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам.

Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массованности ракетных обстрелов. 

Также правительство Израиля готово отменить экономическую помощь жителям Палестины в случае продолжения ракетных обстрелов с территории Сектора Газа.

В свою очередь руководство КНР заявило о своих намерениях поддержать независимость Палестины и выступить третьей стороной для урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине, и повлияет ли этот конфликт на нас.




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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/non-israeli-airlines-cancel-flights-this-week-amid-rocket-fire/
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