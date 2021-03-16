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Главная Новости Общество медицина Глава "Укроборонпрома" получил позитивный тест на Covid-19
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Глава "Укроборонпрома" получил позитивный тест на Covid-19

Сейчас Гусев находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции

сегодня, 16:40
Автор:

Лиза Снисар

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел Covid-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию. Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook 16 марта. 

Глава "Укроборонпрома" получил позитивный тест на Covid-19

Юрий Гусев - фото из открытых источников

"С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на Covid-19", — сообщил он.

Сообщается, что директор концерна находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Учитывая разницу во времени, комментарии по этому поводу буду давать уже завтра. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", — добавил он.

Напомним, что ранее стало известно, что Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с федеральным президентом республики Александром Ван дер Белленом. Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин. А Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.

Как ранее сообщали "Комментарии", во Всемирной организации здоровья заявили, что на сегодня в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины от коронавируса. В частности, ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности некоторые страны приостановили применение вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов. При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить. 


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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.husyev/posts/10159321649335891
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