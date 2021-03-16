Глава "Укроборонпрома" получил позитивный тест на Covid-19

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Лиза Снисар
Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел Covid-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию. Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook 16 марта.
Юрий Гусев - фото из открытых источников
Сообщается, что директор концерна находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.
Напомним, что ранее стало известно, что Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с федеральным президентом республики Александром Ван дер Белленом. Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин. А Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.
Как ранее сообщали "Комментарии", во Всемирной организации здоровья заявили, что на сегодня в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины от коронавируса. В частности, ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности некоторые страны приостановили применение вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов. При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить.
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