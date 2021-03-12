ОП: Австрия готова помочь Украине в получении вакцины от коронавируса

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Лиза Снисар
Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с федеральным президентом республики Александром Ван дер Белленом. Об этом говорится на официальном сайте президента 12 марта.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин. А Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX, информируют в ОП.
Украинский лидер в свою очередь отметил, что чем быстрее наша страна будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.
Как ранее сообщали "Комментарии", во Всемирной организации здоровья заявили, что на сегодня в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины от коронавируса. В частности, ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности некоторые страны приостановили применение вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов. При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить.
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