ОП: Австрия готова помочь Украине в получении вакцины от коронавируса

Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с федеральным президентом республики Александром Ван дер Белленом. Об этом говорится на официальном сайте президента 12 марта.

"Основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан. Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин. А Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX, информируют в ОП.

Украинский лидер в свою очередь отметил, что чем быстрее наша страна будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки.