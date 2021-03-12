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Главная Новости Общество медицина ОП: Австрия готова помочь Украине в получении вакцины от коронавируса
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ОП: Австрия готова помочь Украине в получении вакцины от коронавируса

Получение вакцин будет происходить в рамках инициативы COVAX

сегодня, 16:50
Автор:

Лиза Снисар

Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Президент Украины Владимир Зеленский уже провел телефонный разговор с федеральным президентом республики Александром Ван дер Белленом. Об этом говорится на официальном сайте президента 12 марта. 

ОП: Австрия готова помочь Украине в получении вакцины от коронавируса

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

"Основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан. Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин. А Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX, информируют в ОП.

Украинский лидер в свою очередь отметил, что чем быстрее наша страна будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.

Как ранее сообщали "Комментарии", во Всемирной организации здоровья заявили, что на сегодня в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины от коронавируса. В частности, ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности некоторые страны приостановили применение вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов. При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-u-rozmovi-z-federalnim-prezidentom-respub-67073
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