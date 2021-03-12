ВОЗ: В мире не выявлено ни одной смерти от Covid-вакцины

Во Всемирной организации здоровья заявили, что на сегодня в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое комментирует приостановку вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых европейских странах.

В частности, ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности некоторые страны приостановили применение вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов.

При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить. В организации изучают текущие отчеты о вакцине AstraZeneca, и как только будут конкретные результаты, их доведут до общественности.

"Вакцинация от Covid-19 не снизит смертность от других болезней. Смертность по другим причинам продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По состоянию на 9 марта было введено более 268 млн доз вакцины против Covid-19. На сегодня не выявлено случаев смерти от вакцины", — заявили в ВОЗ и добавили, что вакцинация препаратом компании AstraZeneca должна продолжаться.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили, что польза от вакцины компании AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Использование рекомендуется продолжить, несмотря на решение некоторых стран ЕС приостановить вакцинацию препаратом. Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза, заявили в организации. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от Covid-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов.