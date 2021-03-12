logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.03.2021

BTC/USD

55932.97

ETH/USD

1748.13

LTC/USD

204.74

НБУ 12.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина ВОЗ: В мире не выявлено ни одной смерти от Covid-вакцины
commentss НОВОСТИ Все новости

ВОЗ: В мире не выявлено ни одной смерти от Covid-вакцины

В ВОЗ отметили, что вакцинация от Covid-19 не снижает смертность от других болезней

сегодня, 15:35
Автор:

Лиза Снисар

Во Всемирной организации здоровья заявили, что на сегодня в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое комментирует приостановку вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых европейских странах.

ВОЗ: В мире не выявлено ни одной смерти от Covid-вакцины

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

В частности, ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности некоторые страны приостановили применение вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов.

При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить. В организации изучают текущие отчеты о вакцине AstraZeneca, и как только будут конкретные результаты, их доведут до общественности.

"Вакцинация от Covid-19 не снизит смертность от других болезней. Смертность по другим причинам продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По состоянию на 9 марта было введено более 268 млн доз вакцины против Covid-19. На сегодня не выявлено случаев смерти от вакцины", — заявили в ВОЗ и добавили, что вакцинация препаратом компании AstraZeneca должна продолжаться.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили, что польза от вакцины компании AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Использование рекомендуется продолжить, несмотря на решение некоторых стран ЕС приостановить вакцинацию препаратом. Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза, заявили в организации. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от Covid-19  компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.who.int/news-room/news-updates
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ