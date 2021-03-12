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В ВОЗ рекомендуют продолжить использование вакцины от AstraZeneca: подробности

Комитет сейчас оценивает негативную информацию об AstraZeneca

сегодня, 13:58
Автор:

Лиза Снисар

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что польза от вакцины компании AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Использование рекомендуется продолжить, несмотря на решение некоторых стран ЕС приостановить вакцинацию препаратом. Об этом стало известно в ходе брифинга в пятницу 12 марта.

В ВОЗ рекомендуют продолжить использование вакцины от AstraZeneca: подробности

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

"Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал", — заявила Харрис.

Также представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает негативную информацию об AstraZeneca.

"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", — добавила Харрис.

Она отметила, что причина и следствие появления случаев тромбоза в настоящее время тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной.

В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от Covid-19  компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.

Напомним, что вчера, 11 марта, Дания и еще шесть стран Европы приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование. Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия — после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.


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Источник: https://www.who.int/news-room/news-updates
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